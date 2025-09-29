정은보 한국거래소 이사장. 사진=한국경제신문

정은보 한국거래소(KRX) 이사장은 현재 한국 증시가 재평가되는 국면에 있다며 '코리아 프리미엄'을 위해 불공정 거래 감시를 강화하고 기업 가치 제고 등을 위해 노력하겠다고 29일 밝혔다.정 이사장은 이날 서울 중구 웨스턴조선호텔에서 열린 거래소 주최 '한국 자본시장 콘퍼런스'에서 "지금 한국 자본시장은 선진시장으로 가는 중대 기로에 서 있다"며 "코스피가 연일 사상 최고치를 경신하며 자본시장의 역사를 새로 쓰고 있고 밸류에이션(평가가치)은 꾸준히 개선돼 고질적인 코리아 디스카운트에서 벗어나고 있다"고 짚었다.이어 "이런 흐름이 '코리아 프리미엄'이라는 '뉴노멀'(새 기준)로 이어지도록 시장 환경 조성에 최선을 다하겠다"며 "밸류업 프로그램을 보다 정교화해 기업의 성과와 장기 성장전략이 투명하고 체계적으로 적시 공시되도록 지원하겠다"고 말했다.또한 "금융위, 금감원, 거래소가 합동 설치한 '주가조작 근절 합동대응단'의 초동대응 역량을 강화해 불공정거래를 획기적으로 근절하겠다"며 "감시 체계의 개인 기반 전환, 생성형 AI(인공지능) 기반 감시시스템의 도입 추진 등 시장감시체계 고도화 노력을 게을리하지 않을 것"이라고 밝혔다.아울러 "IPO(기업공개) 시장의 건전성 제고를 위해 기관투자자의 의무 보유 확약을 확대하고, 주관사의 역할을 강화하겠다"며 "부실·좀비기업이 시장을 교란하지 않도록 상장폐지 요건을 강화하고, 그 절차를 효율화하는 등 진입·퇴출 체계도 지속해 합리화하겠다"고 말했다.정 이사장은 또 "글로벌 거래소들은 24시간 거래 체계 구축 등을 통해 글로벌 투자자 유치에 사활을 걸고 있다"며 "이미 파생상품 자체 야간 거래를 시작한, 한국거래소의 주식 거래시간 연장 논의 역시 글로벌 경쟁 관점에서 바라볼 필요가 있으며 24시간 거래 체제로 가는 디딤돌이 될 것"이라고 말했다.또한 "블록체인 확산이 자본시장에 큰 도전이 되고 있는 가운데 토큰증권(STO), 가상자산 ETF(상장지수펀드) 신상품을 준비하는 등 미래 금융의 변화에 적극 대응할 것"이라고 했다.올해로 2회차를 맞는 콘퍼런스는 30일까지 열리며, 한국 자본시장의 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국내외 시장 참가자들의 소통을 지원하기 위해 마련됐다.행사 기간 참여기관 홍보 부스, 상장지수상품(ETP) 상품 설명회, 글로벌 기관투자자 라운드테이블, 일대일 투자 미팅 등 부대 행사가 열린다.정채희 기자 poof34@hankyung.com