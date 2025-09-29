집안 모든 공간에 맞춰 고를 수 있는 맞춤형 환기가전

힘펠 욕실 환기가전 휴젠뜨 노바와 광고모델 이지혜

힘펠이 다가오는 추석 시즌을 맞아 가족 건강을 지킬 수 있는 ‘숨쉬는 집’의 환기가전을 명절 선물로 제안한다. 최근 건강한 주거 생활에 대한 관심이 커지면서 실용적이면서도 집 안을 쾌적하게 유지할 수 있는 생활가전이 주목 받고 있다.힘펠의 주요 제품은 욕실, 시스템, 주방 환기가전과 생활 에어가전 등으로 구성돼 생활 공간별로 최적화된 다양한 라인업을 갖추고 있다.욕실 환기가전의 대표 제품인 ‘휴젠뜨’는 환기·온풍·제습·드라이 기능을 갖추고 있어 소비자들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있다. 담배 냄새와 역풍을 차단하는 고기밀 전동 댐퍼, 외부 환경에 상관 없이 일정한 풍량을 유지하는 정풍량 기술로 강력한 환기력을 자랑한다. 시스템 환기가전의 대표 제품 ‘휴벤’은 환절기에도 실내 오염된 공기를 배출하고 실외의 신선한 공기를 들여와 공간을 쾌적하게 유지한다. 이는 단순한 환기가 아닌, 집 안 공기를 건강하게 순환시키는 원리로 가족의 건강한 생활을 돕는다.힘펠은 오프라인 행사에서 제품을 직접 체험할 수 있는 자리를 마련했으며, 공식 온라인몰 ‘힘펠몰’을 통해서도 다양한 환기가전을 구매할 수 있다. 9월 29일부터 10월 11일까지 13일간 진행되는 코스트코 송도점 로드쇼에서는 휴젠뜨2, 휴젠뜨 노바, 휴젠뜨 팔레트, 휴젠뜨3, 제로크P 등 다양한 라인업을 정상가 대비 15% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.힘펠 관계자는 “힘펠 환기가전은 숨쉬는 집을 만들어 가족의 건강을 지켜주는 제품이다”라며 “가족 모두의 건강을 바라는 마음으로 소중한 분들께 진심을 전할 수 있는 선물이 되길 바란다”라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com