서울의 한 교촌치킨 매장. 2023.4.3 사진=연합뉴스

서울 지역 교촌치킨 가맹점들이 배달앱에서 주요 메뉴 가격을 일제히 2000원 인상했다.허니콤보는 2만 3000원에서 2만 5000원으로 레드콤보와 간장콤보, 반반콤보 등도 같은 폭으로 올라 소비자 부담이 커지고 있다.29일 교촌치킨 가맹점주 협의회에 따르면 이번 가격 인상은 서울 지역 가맹점 90% 이상이 동참했으며 교촌 본사와의 협의된 결과다. 하지만 매장 내 가격이나 교촌 전용앱 판매가격은 그대로여서 배달앱을 이용하는 소비자들만 ‘이중 가격제’로 차별받는 구조다.본사는 가격 결정 강제권이 없다고 선을 그었지만 점주들은 “배달앱 수수료가 감당 안될 수준”이라며 자구책이라고 설명했다.소비자 입장에서는 같은 메뉴를 주문 방식에 따라 더 비싸게 사야 하는 셈이다.교촌치킨은 이미 지난 11일부터 순살치킨의 구성과 중량을 조정하며 사실상 ‘양은 줄이고 가격은 유지’하는 꼼수를 부린 바 있다.업체 전체로는 bhc, 자담치킨, 심지어 맥도날드와 롯데리아, 버거킹, 맘스터치, KFC도 배달 메뉴 가격을 따로 책정하는 이중 가격제가 확산 되고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com