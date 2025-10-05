열심히 버는데 나는 왜 부자가 아닐까임재원 등 지음│여의도책방│2만원어떤 위기에도 흔들리지 않는 ‘내 삶의 시스템’을 만들게 해주는 ‘열심히 버는데 나는 왜 부자가 아닐까’는 총 4부로 구성되어 있다. ‘마인드셋-실행-위기관리-시스템 구축’이라는 4단계 완전정복 로드맵을 제안하며 결국 독자가 자신만의 자산관리 시스템을 체계적으로 구축하도록 이끈다. 1부에서는 ‘나는 어떻게 벌고 쓰는 사람인가’를 진단하며 물으며 스스로를 점검하고, 자산관리의 마인드셋을 정립한다. 2부에서는 저축, 금융투자(ETF·가상화폐 포함), 내 집 마련, 은퇴 준비라는 ‘자산관리의 4가지 축’을 세우는 구체적인 방법론을 제시한다. 3부에서는 실손보험, 특약 등 실질적인 보험 관리 기술로 삶의 위험을 대비하고, 마지막 4부에서는 실제 사례들을 보여주며 지금까지 학습한 모든 것을 직접 스스로의 인생에 적용해 돈 걱정 없는 노후를 위한 자신만의 중장기 자산관리 시스템을 완성하도록 돕는다. ‘열심히 버는데 나는 왜 부자가 아닐까’는 막연한 불안 속에 있는 직장인, 소득은 있지만 체계적으로 설계하지 못하는 사람, 투자와 저축 및 보험이 제각각으로 느껴지는 사람에게 생애 설계를 위한 확실한 자산관리 로드맵이 되어줄 것이다.두드레스박창규 지음│아바타메이드│1만9800원‘땅’을 가진 자가 부자였던 시대에서 ‘주식’을 가진 자가 부자였던 시대를 지나 이제는 ‘토큰’을 가진 사람이 새로운 부를 창출하고 있다. 토큰 이코노미는 개인이 플랫폼의 성장에 직접 기여하고 이익을 공유받는 시스템을 구축한다. 이 책은 다음과 같은 질문에 답하며 독자들을 오너슈머의 세계, 옷을 입으며 돈을 버는 것처럼 모두가 주인이 되는 세상에 관한 입문서로 다음과 같은 질문을 던진다. 왜 패션 기업의 미래는 Web 3.0에 있는가, 어떻게 하면 내가 브랜드가 될 수 있는가, 왜 토큰이 새로운 부의 공식이 되는가.응! 생물학김응빈 지음│창비│1만8000원‘응! 생물학’은 딱딱한 과학 학습서가 아니다. 기발하고 엉뚱한 질문을 먼저 제시한다. 연세대 최우수 강의 교수이자 과학 채널계의 인기 유튜버인 저자가 이러한 질문들에 특유의 진지하고 자상한 답변을 제시할 때 우리는 새로운 과학 지식과 마주하면서도 유쾌한 웃음을 터뜨리게 된다. 복잡한 이론과 지겨운 시험공부용 과학의 가면이 시원하게 벗겨지는 순간이다. 세상만사에 과학적 물음표를 붙이는 ‘과학 덕후’부터 학교에서 배우는 ‘외우는 생물학’이 지겨웠던 이들까지 누구나 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 과학 교양서다.부동산 투자 전략과 세금 전략이재국·박정국 지음│예문아카이브│2만2000원이 책은 뭔지 정확히 모르는 세금을 내야할 때, 제대로 모르는 것들을 제대로 알려주고 활용할 수 있는 절세 방법이나 핵심 포인트를 알려주어 이를 투자에 활용할 수 있도록 도와준다. 예를 들어 다가구주택과 다세대주택 중 어디에 투자하면 좋은지 등 세금 정산부터 개념을 알려주기 때문에 현실적으로 선택할 수 있는 게 무엇인지 생각할 수 있게 한다. 꿈꾸던 이상이 현실이 될 수 있도록 궁금했던 정보를 이해하기 쉽게 설명하며, 무턱대고 투자하기보다는 전략적으로 투자해 현실성 있는 투자를 할 수 있도록 한다.투자디톡스문홍철 지음│연합인포맥스북스│2만9500원이 책은 저자 문홍철이 전하는 인간 중심의 투자 노트다! 경제를 다루는 다른 책들과는 달리 인간 우선의 관점을 설명하며 과거 경제 역사, 인간의 본성을 다루는 내용을 중심으로 구성되어 있다. 인간에 대해 이해하려고 노력하는 사람은 필연적으로 자기 자신을 마주할 수밖에 없을 것이다. 스스로에 대한 메타적 인식은 특히 투자에 있어 실수를 방지하는 데 최고의 도구가 된다. 시대의 유행으로부터 벗어나 기본으로 돌아가는 단순하지만 장기적이고 정답 맞히기가 아닌 오답을 제거하는 투자법을 안내해 줄 것이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com