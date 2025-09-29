유진그룹 ‘변함없이 변한다’ 기업PR TV광고. 사진=유진그룹

유진그룹이 기업PR 브랜드 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.이번 브랜드 캠페인은 ‘변함없이 변한다’를 타이틀로 70여 년의 성장 여정 동안 변화를 두려워하지 않는 유진무한(有進無限)의 정신을 담고 있다.유진그룹은 1954년 창립 이래 건자재·유통, 금융, 물류·IT 등 다양한 분야의 사업을 영위하고 있다. 최근에는 미디어·콘텐츠, 로봇자동화, 선진형 디벨로퍼 리츠 시장까지 사업 영역을 확장하며 변화의 지평을 넓히고 있다.유진그룹이 처음으로 공개하는 TV광고는 변화를 통해 성장하고 시대를 이끌어 나간다는 그룹의 의지를 담았다. 광고는 활기찬 멜로디와 함께 이른 아침을 여는 회사원의 모습으로 시작한다.이어 유진기업, 유진투자증권, 티엑스알로보틱스, YTN 등 그룹 주요 계열사가 등장한다. 힘차게 출발하는 믹서트럭을 시작으로, 생동감 있게 움직이는 주가 차트, 바쁘게 제품을 조립하는 로봇암, 생방송 뉴스 스튜디오 등 각 계열사의 비즈니스를 세련된 영상과 절제된 카피로 보여준다.광고는 해 질 녘 하루를 마무리하는 장면과 함께 “다가올 시대에 앞서 끊임없이 변화합니다. 그 무엇으로는 당신을 위해, 변함없이 변한다”는 카피로 끝을 맺는다. 유진그룹이 시대의 변곡점마다 끊임없이 변화하며 위기를 극복한 것처럼, 앞으로도 변화와 혁신을 통해 고객 가치를 높이겠다는 의지를 강조한다.유진그룹은 이번 캠페인을 ‘변함없이 변한다’ 캠페인 페이지와 유튜브 등 주요 SNS 채널을 통해 10월 말까지 전개한다.유진그룹 관계자는 “유진은 시대의 변곡점마다 끊임없는 변화를 통해 위기를 극복해 왔다”며 “고객의 삶을 혁신하고 고객과 가까워지려는 노력을 변함없이 지속해 나가겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com