‘수원 이목 디에트르 더 리체. 대방건설 제공

수도권 아파트 분양가가 치솟는 가운데, 고분양가에도 완판 행렬이 이어지며 시장 열기가 확산되고 있다. 최근 과천에서 공급된 ‘디에이치 아델스타’는 전용 84㎡ 분양가가 최고 24억4,600만 원까지 책정됐음에도 불구하고 1순위 평균 52.3대 1의 청약 경쟁률을 기록하며 완판됐다. 고분양가 논란에도 ‘똘똘한 한 채’ 수요가 계약으로 이어진 사례다.이러한 열기는 인근 지역으로 빠르게 번지고 있다. 광명에서는 ‘철산역자이’와 ‘힐스테이트 광명11’의 전용 84㎡가 15억 원 이상에 분양되며, 과천을 잇는 수도권 고가 분양 흐름에 합류했다. 안양·구리·수원 등 주요 도시에서도 분양가가 잇따라 오르며, ‘아파트 분양가는 더 오른다’는 인식이 실수요자의 선택을 움직이는 핵심 요인으로 작용하고 있다.실제 통계도 이를 뒷받침한다. 부동산R114에 따르면 과천 아파트 분양가는 2020년 평당 2,379만 원에서 올해 5,992만 원으로 151.9% 상승했다. 수원은 73.3%, 안양은 55.9% 올랐다. 최근 3년 사이 수도권 민간 아파트 분양가가 43% 가까이 상승한 것으로 나타나면서, 분양시장의 가격 상승세는 여전히 진행형임을 보여준다.이 같은 시장 분위기 속에서 북수원 핵심 입지로 꼽히는 이목지구의 대방건설 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 주목받고 있다. 단지가 들어서는 이목지구는 수원역·광교신도시 생활권을 동시에 누릴 수 있으며, 성균관대역을 이용해 한 정거장 거리에 예정된 GTX-C 개통 시 광역교통망 이용이 용이한 위치로 서울 도심 접근성까지 한층 강화될 전망이다.특히GTX-C 노선이 개통되면 강남권 접근성이 크게 향상돼 서울 출퇴근 수요까지 흡수할 것으로 전망된다. 직주근접을 중시하는 직장인 수요부터, 쾌적한 주거 환경을 원하는 가족 단위까지 폭넓은 수요층이 주목하는 배경이다.총 4,200여세대가 계획된 미니신도시급 입지의 이목지구 내에는 대형 업무·상업 권역도 계획되어 우수한 주거 환경을 갖출 예정이다. 더불어 인근에 위치한 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 구도심 인프라도 편리하게 이용할 수 있어, 단지를 둘러싼 쾌적한 신도시 인프라와 인근 구도심의 탄탄한 인프라를 모두 누릴 수 있다.‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’는 실거주자의 라이프스타일을 고려한 특화 설계를 적용했다. 단지 실내 수영장, 사우나, 유아풀, 북카페, 골프연습장, 어린이도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민의 생활 만족도를 높인다. 또한 여유로운 서비스 면적을 자랑하는 대방건설의 설계와 세대당 2.1대 수준의 주차 공간을 자랑해, 실입주 후 주거 만족도가 한층 높아질 것으로 기대된다.부동산 업계 관계자는 “과천을 비롯한 수도권 전역에서 고분양가에도 불구하고 청약 열기가 이어지고 있는 것은 똘똘한 한 채에 대한 수요가 여전히 견조하다는 방증”이라며 “북수원 이목지구 ‘디에트르 더 리체 Ⅱ’는 GTX 수혜와 생활 인프라, 브랜드 파워를 모두 갖춘 실거주 단지로, 실거주 편의성은 물론 자산가치 상승도 기대된다”고 전했다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com