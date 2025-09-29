서울 종로구 태광그룹 본사. 사진=태광그룹

태광산업이 애경산업 인수를 계기로 신규 사업 포트폴리오를 구축해 미래 성장동력 확보에 나서기로 했다.기존 주력인 석유화학과 섬유 부문은 선택과 집중을 통해 체질 개선을 가속화한다.유태호 태광산업 대표는 29일 주주들에 발송한 서한을 통해 "회사는 지금 새로운 경영 환경에서 도태 또는 도약의 중대 기로에 서 있다"며 이 같은 구상을 밝혔다.석유화학 및 섬유 분야는 수익성이 낮은 사업은 과감히 최적화하고, 반대로 고수익성이 입증된 사업은 증설과 확장을 통해 경쟁력을 극대화하는 등 포트폴리오 재편을 추진한다.이를 위해 관련 분야에 오랜 경험과 전문성을 가진 이부의 사업총괄을 새로 선임한다. 이 사업총괄은 2022년 태광산업을 떠난 뒤 3년 만에 복귀하게 됐다.새로운 성장동력 확보를 위해서는 미래사업추진실을 신설해 전략과 실행을 동시에 책임질 조직적 기반을 마련했다.또한 컨설팅업계를 비롯해 다양한 산업군에서 C레벨(경영진)으로 근무하며 신사업 발굴과 투자를 이끌어온 정인철 부사장을 영입해 미래사업을 총괄하도록 했다.유 대표는 최근 애경산업 인수계약에 대해선 "K뷰티 진출의 출발점이자 본격적 사업 확장의 발판"이라며 "지속적인 투자를 통해 K-뷰티 시장에서 사업을 확장할 수 있는 다양한 방안을 검토하고, 나아가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보함으로써 고수익 구조를 구축할 것"이라고 밝혔다.코트야드 메리어트 남대문 호텔 투자에 대해선 "글로벌 브랜드 신뢰성과 서울 도심 핵심 입지를 기반으로 안정적인 수익을 창출할 기회가 될 것"이라고 기대했다.태광산업은 이번 투자를 시작으로 부동산 포트폴리오를 확대해 회사 안정성과 성장성을 제고할 계획이다.에너지 사업 진출도 적극 검토 중이다. 유 대표는 "제조업 특성상 에너지 소비 비중이 높은 만큼, 안정적 에너지 확보는 비용 절감은 물론 경쟁력 강화와도 직결된다"며 "에너지 사업자로서 새로운 수익 기회를 창출하고 글로벌 친환경 트렌드에도 발맞춰 나갈 계획으로, 이는 기존 산업의 한계를 넘어 새로운 성장의 지평을 여는 전략적 도전"이라고 강조했다.태광산업은 최근 투자설명회(IR)에서 전선케이블 소재 제조 기업 인수 및 소형모듈원전(SMR)·신재생 발전 지분투자를 검토하고 있다고 알린 바 있다.자금조달 방안으로서 교환사채(EB) 발행으로 주주가치 희석 우려가 제기된 데 대해선 "가처분 소송까지 이어진 점을 무겁게 받아들이고, 대외적으로 불필요한 오해가 발생한 데 대해 안타까운 마음을 전한다"고 말했다.그럼에도 지난 10일 법원에서 가처분 신청이 기각된 것을 언급하면서 "향후 이해관계자 의견과 급변하는 시장 상황 등을 고려해 회사와 주주의 이익을 위한 최선의 방안을 고민해 결정하겠다"고 밝혔다.태광산업은 오는 10월 1일 임시주주총회를 열어 기존 사업 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보 방안을 다룰 예정이다.임시주총에서는 정관에 화장품 제조·매매, 부동산 개발, 호텔·리조트 등 숙박시설 개발·운영, 에너지 관련 사업 등 사업 목적을 추가하고, 이부의 사업총괄을 사내이사로 신규 선임하는 등 2가지 안건이 상정된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com