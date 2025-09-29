“꼬리 내린 정신아 대표” 카카오톡 첫 화면 원상복귀

카카오가 카카오톡의 핵심 카테고리 중 하나인 ‘친구탭’을 다시 기존의 목록형으로 되돌린다.최근 강행된 인터페이스(이하 UI)개편에 대한 이용자들의 강한 반발과 혼선이 이어지자 결국 한 발 물러선 것이다.29일 카카오는 공식입장을 내고 “친구탭을 다시 첫 화면에 위치시키고 현재 피드형 게시물은 별도의 ‘소식’ 메뉴로 분리해 제공할 계획”이라고 밝혔다. 해당 개편안은 올해 4분기 중 적용될 예정이다.앞서 카카오는 친구탭을 ‘피드형 SNS 스타일로’ 바꾸고 기존 친구목록을 뒷순위로 밀어내는 대대적인 UI개편을 단행했다.하지만 “카카오톡이 아니라 카카오북”, “친구찾기 어려운 친구탭”이라는 비판이 쇄도했고 사용성 저하에 대한 불만도 SNS와 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다.이번 결정은 사실상 카카오가 UI개편 실패를 인정한 셈이다. 이용자 중심의 접근보다 플랫폼 확대 전략에 치우친 시도라는 지적이 잇따르자 여론을 의식해 기존 체제로 ‘원상복구’를 택한 것으로 풀이된다.한편 카카오는 미성년자 보호 기능도 손본다. 지난 27일 부터 ‘지금탭(숏폼)’에 미성년자 보호조치 선정 메뉴를 신설해 접근성을 높였으며 향후 신청 절차도 더욱 간소화할 계획이다.카카오 관계자는 “친구탭 개선 외에도 여러 개선작업을 진행하고 있다”며 “앞으로도 다양한 피드백을 적극적으로 경청해 이용자들이 더욱 편리하게 카카오톡을 이용하도록 할 것”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com