임종룡 우리금융지주 회장이 지난 29일 ‘우리금융 미래동반성장 프로젝트 CEO 합동 브리핑’에서 생산적 금융 73조원, 포용금융 7조원의 추진방안과 이를 뒷받침할 자본 안정성, AI 기반 경영시스템 대전환, 자산 건전성 관련 사항을 설명하고 있다. 사진=우리금융지주

우리금융그룹이 앞으로 5년간 총 80조원을 투입해 생산적 금융 전환과 포용 금융 확대에 나선다.임종룡 우리금융 회장은 29일 '우리금융 미래동반성장 프로젝트 CEO 합동 브리핑'을 열고 "이자 장사에 치중했다는 비판을 겸허히 수용한다"며 "저성장 국면을 극복하고 새로운 시대를 향해 전환기를 만들어야 하는 시점인 만큼 기업과 산업의 성장을 이끌 수 있도록 범금융 프로젝트를 추진한다"고 밝혔다. 손쉬운 주택담보대출 중심의 사업 모델을 과감히 개선하고 인공지능(AI), 바이오 등 첨단 분야에 대한 투자를 대대적으로 확대한다는 것이다.이를 위해 우리금융은 2030년까지 5년간 총 80조원을 생산적 금융(73조원)과 포용 금융(7조원)으로 구분해 실행하기로 했다. 생산적 금융 73조원은 국민 성장 펀드 참여 10조원을 비롯해 그룹 자체 투자 7조원, 융자 56조원으로 구성한다.첨단 기술을 보유한 스타트업의 성장을 지원하기 위해 모험자본 투자금도 확대한다. 이 중 국민 성장 펀드 10조원은 지난달 10일 이재명 대통령이 국민보고대회에서 국민 성장 펀드 150조원을 제시한 이후 민간 첫 추진 사례로 민간·국민 기금 75조원의 약 13%에 달하는 규모다.생산적 금융 전환을 위해 AI 기반 경영 시스템도 도입한다. 서류 등록 및 지원 대상 선정-심사 지원-서류 진위 및 정보 검수-여신 사후관리 등 기업 여신 전반에 속도를 높일 방침이다. AI를 활용한 영업·상품 정보 통합분석 기능, 사후관리 업무 자동화 기능을 제공한다.포용금융도 병행한다. 소상공인, 취약계층의 경제적 재기를 지원하기 위한 포용 금융에 7조원을 투입한다. 신용등급 7등급 이하 저신용등급 신규 고객에게 0.3%포인트 인하된 금리를 새로 적용하고, 기존 성실 상환 고객 중 4~7등급에는 0.4%포인트, 8등급 이하에게는 1.5%포인트 금리인하 등을 통해 금융비용 경감에도 적극 나선다. 5년간 총 55만명의 취약계층이 혜택을 입을 것으로 우리금융은 추산했다.임 회장은 "이 프로젝트가 선언으로만 끝나지 않게 하려고 회장이 직접 참여하는 '첨단 전략산업 금융 협의회'를 신설하고 현황을 점검할 것"이라고 강조했다.자회사별 성과평가에도 '생산적·포용금융' 배점을 최대 30% 비중으로 신설한다. 첨단전략산업 및 관련 생태계 여신 지원 시 KPI 평가 우대를 적용하는 등 전 그룹사가 적극적으로 참여하고 성과를 창출할 수 있는 장치도 마련한다.건전성 관리 방안으로는 △은행에 투자 전담 심사조직 신설 △그룹 신용평가모형(CSS) 고도화 △비은행 자회사 심사 프로세스 은행 수준으로 강화 △중복투자 방지 △권역별 여신·투자 사후관리 전담조직 확대 등을 마련한다.임 회장은 "이미 정책적 대출을 뺀 일반 가계대출은 줄였으며 그 대출 여력을 생산적 금융으로 돌리면 된다"며 "무리하게 자산을 늘리지 않은 결과 보통주 자본 비율도 꾸준히 개선되고 있어 내부적 포트폴리오 개선만으로 새로운 투자에 필요한 자금을 확보할 수 있다"고 말했다.그는 "이번 프로젝트는 진정성을 갖고 속도감 있게 추진하고 있다"며 "신뢰받는 종합금융그룹으로서 역할과 책임을 다할 수 있도록 감시해달라"고 당부했다.김태림 기자 tae@hankyung.com