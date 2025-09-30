무신사, ‘3900원’ 가성비 화장품 낸다

초저가 뷰티 제품 수요 공략한 기초 제품 8종 출시

‘무신사 스탠다드 뷰티’가 초저가 스킨케어 라인을 새롭게 선보이며 ‘가성비’ 뷰티 시장 공략에 나선다.무신사 스탠다드 뷰티가 새롭게 선보이는 스킨케어 라인은 클렌징폼, 크림, 토너, 세럼 등 총 8종의 기초 제품으로 구성됐다. 피부 타입에 맞춰 히알루론산, 세라마이드, 시카 라인으로 세분화했다. 대표 제품인 세럼은 글로벌 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스와 협업해 개발했다.스킨케어 라인 제품 판매가는 3900원부터 최대 5900원로 구성됐다. △퍼펙트 클리어 클렌징 폼(3900원) △히알루론산 밸런싱 토너(4900원) △트리플 시카 카밍 세럼(5900원) 등 최대 5000원대의 합리적인 가격으로 필수 기초 제품을 선보이는 것이 특징이다.이번 신제품은 전국 28개 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 판매된다. 신제품 출시를 기념해 오는 10월 1일부터 31일까지 ‘전 품목 1000원 할인’ 오프라인 프로모션을 진행한다. 할인 혜택을 적용하면 한달 간 ‘퍼펙트 클리어 클렌징 폼’은 2900원에 구매할 수 있는 셈이다.온라인에서는 오늘(30일)부터 판매된다. 특히 오는 10월 12일까지 세트 구성을 최대 15% 할인된 가격에 판매할 계획이다. 행사 기간 구매 고객에게는 미니어처 향수 또는 클렌징폼을 선착순으로 증정하는 사은품 이벤트도 진행한다.무신사 스탠다드 관계자는 “고물가 상황 속에서 합리적인 소비를 추구하는 고객을 위해 가격은 낮추고 품질은 높인 초저가 뷰티 제품을 선보이게 됐다”라며, “앞으로 선케어, 바디케어 등 다양한 뷰티 카테고리에서 필수 기능에 집중한 가성비 제품군을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com