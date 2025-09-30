구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 19일 대전시 유성구 카이스트 AI 팩토리 랩에서 열린 'AI 대전환 릴레이 현장 간담회'에서 모두 발언을 하고 있다. (기획재정부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.9.19/뉴스1

더불어민주당과 정부가 배임죄 폐지라는 초강수를 검토 중이다. 과도한 경제 형벌이 기업의 정상적인 경영 활동을 위축시킨다는 이유에서다.30일 국회에서 열린 ‘경제형벌 민사책임 합리화 태스크포스(TF)’ 당정 협의에서 김병기 민주당 원내대표는 “민주당과 정부는 배임죄 폐지를 기본 방향으로 정했다”며 “경제형벌의 민사책임 합리화는 국민 권익과 민생 경제를 위한 계획”이라고 말했다.김 원내대표는 “과도한 경제 형벌은 기업뿐 아니라 소상공인과 자영업자 등 기업인의 정상적인 경영 판단까지 범죄로 몰아 기업 운영과 투자에 부담을 줘왔다”고 지적했다.이어 “중요 범죄의 처벌 공백이 없도록 대체입법 등 실질적인 개선 방안을 마련하겠다”며 “앞으로 경제형벌과 민사책임 합리화를 함께 추진해 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 덧붙였다.정부측도 제도 개선 필요성에 공감했다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “그간 기업경영 활동을 옥죄는 요인으로 지목된 배임죄 개선 방안을 마련하는 한편 선의의 사업자가 피해를 보지 않도록 제도적 장치 마련하겠다”고 언급했다.구 부총리는 “형벌은 경감하되 금전적 책임성을 강화하겠다. 경미한 의무 위반 사항은 과태료로 전환하는 등 국민 부담을 완화하겠다”며 “행정 제재로 바로잡을 수 있는 사안은 행정제재를 먼저 부과하겠다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com