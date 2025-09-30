사진=연합뉴스 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 해외에서 제작된 영화에 대해 100% 관세를 부과하겠다고 주장해 파장이 예상된다.29일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “우리의 영화 제작 사업은 ‘아기한테 사탕을 훔치듯’ 미국이 다른 나라들에 도둑 맞았다”며 “오래되고 끝나지 않는 이 문제를 해결하기 위해 미국 밖에서 만든 모든 영화에 100% 관세를 매기겠다”고 밝혔다.100% 관세가 부과될 경우 서비스 산업인 영화에 대한 전면적 관세 부과는 전례 없는 조치가 될 수 있다고 미 언론들은 보도했다.그러나 해외 제작 영와의 정의나 관세 시행 일정 등에 대한 구체적인 설명은 없어 현실적인 적용 가능성에는 의문이 제기된다.트럼프 대통령은 지난 5월에도 미국 영화 산업을 보호하기 위해 관세를 부과하겠다는 입장을 보였다가 영화업계 반발에 부딪혀 하루 만에 철회한 바 있다.전문가들 사이에서는 실효성에 대한 회의도 나온다. 워싱턴 소재 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 윌리엄 라인시 연구원은 “오늘날 영화는 복합적인 제작구조로 여러 나라에서 동시에 제작되고 배우나 자본도 뒤섞여 있다”라며 “그걸 가려내려는 시도는 ‘미션 임파서블’ 자체일 것”이라고 짚었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com