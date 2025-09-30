서울 서초구 경부고속도로 하행선 만남의광장 휴게소 사진=뉴스1

고속도로 휴게소에서 인기를 끌고 있는 메뉴인 돈가스, 우동, 비빔밥 등의 가격이 지난 4년간 최대 25% 오른 것으로 나타났다.30일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료에 따르면 올해 6월 기준 전국 고속도로 휴게소 매출 상위 10개 메뉴의 평균 판매가는 6342원으로 집계됐다.이는 4년 전 같은 달보다 12.5% 오른 수치다. 같은 기간 소비자물가지수(CPI)가 8.3% 상승한 것과 비교해도 높은 상승률이다.품목별로는 돈가스류가 8916원에서 1만 1218원으로 25.1% 올라 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 우동류는 5890원에서 6539원으로 18.1% 올랐다.또 비빔밥은 8390원에서 9778원으로 16.5%, 국밥 역시 8142원에서 9659원 15.4% 올랐다.식사류 뿐만 아니라 간식류도 가격이 상승하긴 마찬가지였다. 호두과자류 4445원→5096원(14.6%), 라면류 4463원→4719원(11.7%), 떡꼬치류 3548원→3957원(11.3%), 카페라떼 4773원→5238원(9.7%), 핫도그류 3780원→4206원(8.6%) 등 여러 품목이 4년 새 모두 올랐다.이에 추석 귀성길을 앞두고 있는 국민들의 부담이 커지고 있다는 지적이 나온다.민홍철 의원은 “휴게소에서 밥 한 그릇에 간식 하나만 해도 만 원이 훌쩍 넘어간다”며 “추석 귀성길에 휴게소를 이용하는 국민 부담을 줄이기 위해 가격 인상 요인을 점검하고 합리적 가격 유도 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com