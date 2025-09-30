고려아연은 최 회장이 지난 28∼29일 울산 온산제련소를 찾아 게르마늄 공장 신설 준비 현황을 점검하고 생산 현장의 애로사항을 청취했다고 30일 밝혔다.
앞서 지난 8월 최 회장은 경제사절단으로 미국을 방문해 방산 기업 록히드마틴과 게르마늄 공급·구매 양해각서(MOU)를 체결했다.
MOU에서 고려아연은 중국, 북한, 이란, 러시아 이외 국가에서 제련한 게르마늄을 록히드마틴에 공급하고, 록히드마틴은 이를 구매하는 오프테이크(off-take·생산물 우선 확보권) 계약 체결을 추진하기로 했다.
이에 따라 고려아연은 온산제련소에 약 1400억원을 투자해 게르마늄 생산 공장 신설을 추진하고 있다.
고려아연이 신규 생산을 추진하고 있는 게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 적외선 감지기 등 방위산업에 쓰이는 핵심소재다.
중국 수출 통제 등의 영향으로 최근 게르마늄 가격이 급등하고 있다. 고려아연은 약 1400억원을 투자해 게르마늄 공장 신설을 추진하고 있으며, 2028년 상반기 상업 가동을 목표로 하고 있다.
최 회장은 현장 회의에서 "고려아연은 국가 핵심기술을 보유한 국가기간산업이자 탈중국 전략 광물 공급망의 한 축을 이루는 주요한 기업으로, 임직원 모두 국익에 기여한다는 자부심을 가지고 업무에 임해달라"고 당부했다.
이어 최근 노사가 2025년 임단협을 마무리하며 38년 연속 무분규 사업장 기록을 달성한 것에 사례하고, 노조에 감사 인사를 전했다.
최 회장은 "고려아연 노사는 신뢰와 협력을 바탕으로 38년간 무분규를 이어오며 이른바 'IMF 사태' 때도 구조조정이나 한 번의 희망퇴직 없이 돌파했다"며 "앞으로도 소통과 상생의 노사문화를 만들어 나가자"고 말했다.
최 회장은 또 "가장 중요한 가치는 무엇과도 바꿀 수 없는 생명을 지키는 안전"이라며 "끊임없이 안전 관리에 빈틈이 없는지 살펴보며 보완할 부분은 보완해야 한다"고 강조했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지