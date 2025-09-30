한경DB

최근 롯데카드, KT 등 금융 범죄가 곳곳에서 발생하는 가운데, 간편결제서비스에서도 이용자 정보를 탈취해 부정 결제한 사고 금액이 올해에만 2억원을 넘어섰다.30일 국회 정무위원회 소속 추경호 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 1월부터 8월까지 간편결제 관련 부정 결제 사고는 총 50건, 사고 금액은 2억2076만원으로 집계됐다.지난해 연간 사고 금액(2억676만원)을 넘어선 수치다.회사별로는 지마켓이 22건(1억6074만원)으로 가장 많았고 이어 쿠팡페이 7건(3008만원), 비즈플레이 6건(1987만원), 롯데멤버스 3건(328만원), 비바리퍼블리카 3건(221만원) 등으로 나타났다.간편결제서비스 부정 결제 사고 금액은 코로나19 시기를 거치며 폭증했다가 줄어드는 추세였으나, 올해 다시 늘었다.연도별로 2019년 8605만원(39건)에서 2020년 2억8555만원(82건)으로 3배 이상으로 치솟았다.이후 2021년 2억8302만원(65건), 2022년 2억7092만원(65건), 2023년 2억7078만원(125건)으로 비슷한 수준을 유지하다가 2024년 2억676만원(129건)으로 감소했다.올해 가장 큰 사고는 이용자 정보를 불상의 방법으로 획득한 후 지마켓에서 해외 놀이공원 입장권을 다수 결제한 건(피해자 1명, 피해 금액 2970만원)이었다.같은 방식으로 지마켓에서 2613만원을 편취한 사건이 2위를 차지했고, 불상의 방법으로 정보를 획득해 쿠페이 등록 신용카드로 1843만원을 결제한 건이 그 다음이었다.추경호 의원은 "각종 금융 범죄로 인한 금융 소비자 피해가 증가하고 있다"며 "금융당국과 금융사 등은 신속한 보안 강화와 피해구제 대책 마련에 적극 나서야 한다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com