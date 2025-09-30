이번 MOU는 케이엠제약의 글로벌 시장 진출 전략의 일환으로, Cosway와의 협력을 통해 동남아시아 전역으로의 성장 기반을 마련하는 데 의미가 있다. 행사에서는 Cosway CEO 크리세이스 탄(Chryseis Tan)의 기조 연설을 비롯해 글로벌 기업들과의 다양한 파트너십 발표가 이어졌으며, 약 3천 명의 회원과 소비자가 참석했다.
특히, 이번 MOU의 구체적 실행 조치로 케이엠제약은 자사 헤어케어 브랜드 제품을 Cosway를 통해 독점 공급·유통하기로 합의했다. 이를 통해 케이엠제약은 말레이시아 시 장에서 안정적인 판매 채널을 확보하고 현지 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.
Cosway는 건강기능식품, 퍼스널케어, 리빙 제품 등 2,000여 종의 인증 제품을 보유하며, 20만 명 이상의 회원과 500여 개의 유통 거점을 운영하는 말레이시아 대표 웰니스 기업이다. 또한 Cosway의 모기업인 Berjaya Group은 호텔·리조트, 금융서비스, 리테일, 통신 등 다양한 사업을 전개하는 말레이시아 대기업 그룹이다.
케이엠제약 백승원 대표이사는 “Cosway의 강력한 리테일 네트워크와 브랜드 파워는 케 이엠제약이 동남아시아 시장에 안착하는 데 중요한 기반이 될 것”이라며, “이번 MOU와 독점 공급 계약은 해외 시장 확대를 위한 전략적 전환점”이라고 강조했다.
더불어 “앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 다양한 시장에서 소비자들에게 차별화된 선택지를 제공하겠다”고 덧붙였다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
