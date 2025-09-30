케이엠제약 대표이사 백승원(오른쪽), 코스웨이 CEO 크리세이스 탄(왼쪽)

케이엠제약㈜는 지난 9월 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘Reimagined Mega Event’ 현장에서 말레이시아의 대표 생활·웰니스 기업인 Cosway와 전략적 파트너십 양해 각서(MOU)를 체결했다.이번 MOU는 케이엠제약의 글로벌 시장 진출 전략의 일환으로, Cosway와의 협력을 통해 동남아시아 전역으로의 성장 기반을 마련하는 데 의미가 있다. 행사에서는 Cosway CEO 크리세이스 탄(Chryseis Tan)의 기조 연설을 비롯해 글로벌 기업들과의 다양한 파트너십 발표가 이어졌으며, 약 3천 명의 회원과 소비자가 참석했다.특히, 이번 MOU의 구체적 실행 조치로 케이엠제약은 자사 헤어케어 브랜드 제품을 Cosway를 통해 독점 공급·유통하기로 합의했다. 이를 통해 케이엠제약은 말레이시아 시 장에서 안정적인 판매 채널을 확보하고 현지 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.Cosway는 건강기능식품, 퍼스널케어, 리빙 제품 등 2,000여 종의 인증 제품을 보유하며, 20만 명 이상의 회원과 500여 개의 유통 거점을 운영하는 말레이시아 대표 웰니스 기업이다. 또한 Cosway의 모기업인 Berjaya Group은 호텔·리조트, 금융서비스, 리테일, 통신 등 다양한 사업을 전개하는 말레이시아 대기업 그룹이다.케이엠제약 백승원 대표이사는 “Cosway의 강력한 리테일 네트워크와 브랜드 파워는 케 이엠제약이 동남아시아 시장에 안착하는 데 중요한 기반이 될 것”이라며, “이번 MOU와 독점 공급 계약은 해외 시장 확대를 위한 전략적 전환점”이라고 강조했다.더불어 “앞으로도 글로벌 파트너십을 확대해 다양한 시장에서 소비자들에게 차별화된 선택지를 제공하겠다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com