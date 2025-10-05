퍼스트레이디로서 신뢰 자본·안정적 신호 보내는 역할 과제

영국 윈저성에서 열린 국빈 만찬에 참석한 멜라니아 트럼프 여사. 사진=AP·연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 9월 23일(현지 시간) 뉴욕 유엔총회 연설을 위해 고장난 에스컬레이터 위를 걸어가고 있다. 사진=로이터·연합뉴스

Appearance

드레스 한 벌로 세계를 흔들다

도널드 트럼프 미국 대통령이 9월 24일(현지 시간) 미 워싱턴 백악관에 착륙한 전용 헬기 안에서 부인 멜라니아 여사를 향해 삿대질을 하며 말하는 장면이 포착됐다. 사진=AFP·연합뉴스

Behavior

말 대신 몸짓으로 저항하다

도널드 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 여사가 9월 16일(현지 시간) 영국 런던 인근의 스탠스테드 공항에 도착해 에어포스원(대통령 전용기)에서 내리고 있다. 사진=AP·연합뉴스

Communication

조용히 그러나 치명적으로 말하는 방식

화려한 침묵이 깨질 순간, 진짜 멜라니아가 드러난다

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

최근 멜라니아 트럼프의 이름이 다시 세계 언론을 뒤흔들고 있다. 뉴욕 유엔총회에서 에스컬레이터가 갑자기 멈춰 그는 남편 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 위태로운 순간을 맞았다. 이어 백악관에 착륙한 전용 헬기 안에서는 트럼프 대통령이 그를 향해 삿대질하며 언성을 높이는 장면이 포착됐다.그러나 같은 시각 공식 석상에 등장한 그는 여전히 단정한 화이트 슈트 차림으로 우크라이나 대통령의 부인 올레나 젤렌스카 여사와 환하게 포즈를 취했다. 사적인 갈등과 공적인 미소가 교차하는 극적인 대비였다. 이는 멜라니아가 단순히 대통령의 배우자가 아니라 독자적인 메시지를 발신하는 주체로 서 있음을 보여주는 장면이다.특히 그의 의상은 단순한 미적 선택을 넘어 패션 산업과 브랜드 가치에도 직접적인 영향을 미친다. 실제로 ‘멜라니아 효과(Melania Effect)’라는 용어가 회자될 만큼 그가 착용한 브랜드는 즉각적으로 글로벌 검색량과 매출 상승으로 이어지곤 한다.패션이 정치적 언어를 넘어 경제적 파급력을 갖는다는 점에서 멜라니아의 행보가 단순한 스타일을 넘어 국가 이미지와 경제 브랜드 자산에도 영향을 미친다는 사실을 보여준다.멜라니아의 가장 강력한 무기는 옷이다. 그는 이번 유엔총회에서 크림 화이트 슈트를 선택했다. 직선적 실루엣과 날카로운 라펠은 권위와 독립성을 상징했고, 동시에 평화를 의미하는 화이트 컬러는 젤렌스카와의 회동을 ‘중립과 협력’의 메시지로 포장했다.영국 국빈 만찬에서는 전혀 다른 얼굴을 드러냈다. 어깨를 드러낸 샛노란 드레스와 연보라 벨트는 대담한 조합이었다. 노란색은 ‘황금시대’를, 보라색은 ‘왕실의 권위’를 상징한다. 이는 트럼프 대통령의 ‘미국 부흥’ 담론을 패션으로 구현한 동시에 영국 왕실과의 조율을 드러내려는 전략적 선택이었다.또한 영국 도착 직후 그는 버버리 트렌치코트를 입고 등장했다. 영국을 대표하는 브랜드를 택해 상대국 존중을 표시하면서도 버버리 최고경영자(CEO)가 미국인이라는 점에서 ‘국경을 넘는 협력’이라는 메시지도 담았다.패션 심리학 연구에서도 특정 브랜드 선택은 개인의 미적 취향을 넘어 상대방에게 경제적·문화적 메시지를 각인시키는 도구임이 입증된 바 있다. 즉 그는 패션 외교를 통해 정치·경제 협상 테이블에서의 ‘소프트파워 자산’을 확장하고 있는 셈이다.행동과 태도에서도 멜라니아는 독자적 전략을 구사한다. 전용 헬기 안에서 트럼프 대통령이 삿대질하며 목소리를 높였을 때 그는 고개를 저으며 단호하게 의사를 표현했다. 말로 맞받아치기보다 최소한의 제스처로 대응한 것이다. 이는 감정을 폭발시키기보다 ‘강한 침묵’으로 존재감을 드러내는 방식이다.위기 상황에서도 마찬가지였다. 유엔본부에서 에스컬레이터가 멈췄을 때 그는 놀라거나 흔들리는 기색 없이 차분히 걸어 올라갔다. 그 순간 언론의 카메라에 담긴 것은 ‘위기 속에서도 흔들리지 않는 이미지’였다.하버드 비즈니스 리뷰에서도 리더의 침착함은 조직의 안정성과 신뢰에 직접적인 영향을 미친다는 연구 결과가 보고됐다. 즉 그의 절제된 행동은 단순히 개인의 태도가 아니라 트럼프 행정부의 신뢰 회복과도 맞닿아 있다.멜라니아는 말보다 상징으로 소통한다. 유엔총회 무대에서 긴 연설을 한 적은 없지만 젤렌스카와의 만남에서 ‘아동 보호’를 의제로 꺼내며 큰 반향을 일으켰다.그는 직접적인 정치 언어 대신 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 아동 문제를 언급하는 편지를 전달하는 방식을 택했다. 이 짧지만 상징적인 소통은 언론의 헤드라인을 장식했고 소프트파워의 힘을 보여줬다.반면 같은 사건에서 트럼프 대통령은 에스컬레이터 고장을 누군가가 의도적으로 고장을 일으킨 ‘사보타주’라 규정하며 강경 발언을 쏟아냈다. 같은 위기를 두고 트럼프는 분노와 하드파워를 택했고 멜라니아는 침묵과 상징으로 균형을 맞췄다.흥미로운 점은 이 과정이 단순히 이미지에 그치지 않고 국제사회가 미국을 소비·투자 파트너로 어떻게 인식할지와 직결되는 경제적 효과를 갖는다는 것이다. 글로벌 CEO와 투자자들은 정치 지도자의 언행뿐 아니라 배우자의 상징적 언어에서도 국가 브랜드 가치를 읽어내기 때문이다.멜라니아의 브랜딩은 옷차림에서 시작해 행동과 소통으로 확장된다. 그는 드레스로 정치적 메시지를 발신하고, 몸짓으로 저항하며, 침묵으로 소프트파워를 강화한다.그러나 동시에 숙제가 남아 있다. 남편과의 갈등 장면이 반복되면서 ‘독립적인 이미지’와 ‘가정 내 갈등 노출’이라는 이중 이미지가 병존하는 것이다.앞으로 그가 극복해야 할 과제는 단순하다. 의상과 침묵에 머무르지 않고 영부인으로서 남편을 뒷받침하는 내조의 균형을 더 분명히 보여주는 것이다. 글로벌 경제가 불확실성 속에 놓여 있는 지금, 퍼스트레이디의 단정하고 절제된 이미지는 대통령의 행보에 신뢰와 안정감을 더하는 중요한 자산으로 작동한다.멜라니아의 침묵은 지금까지는 힘이었다. 그러나 그 침묵이 계속해서 남편의 정책과 리더십을 뒷받침하는 조용한 울림으로 이어질 때 그는 단순히 스타일 좋은 영부인이 아니라 트럼프 행정부의 든든한 후방 역할을 수행하는 상징으로 남을 수 있다.더 나아가 이러한 상징은 국제 금융 시장과 외교 무대에서 신뢰 자본을 형성하고 미국의 국가 브랜드에 안정적 신호를 보내는 역할을 한다. 즉 퍼스트레이디의 패션과 태도는 개인의 이미지 차원을 넘어 대통령 리더십의 경제적 신뢰도를 높이는 내조의 전략으로 기능한다.