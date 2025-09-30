"믿고 먹었던 '엽떡'인데"...이럴수가 '충격'

'동대문엽기떡볶이'가 최근 5년간 떡볶이 프랜차이즈 가운데 식품위생법 위반 건수가 가장 많은 곳으로 조사됐다.30일 국회 보건복지위원회 소속 장종태 더불어민주당 의원이 식품의약품안전처로부터 받은 자료를 분석한 결과 지난 2020년부터 2025년 최근까지 매장 수 기준 상위 5개 떡볶이 프랜차이즈 업체의 식품위생법 위반 적발건수는 총 297건이다.업체별로 살펴보면 동대문엽기떡볶이가 90건(30.3%)으로 가장 많았다. 이어 '신전떡볶이' 89건(30%), '청년다방' 54건(18.2%), '배떡' 42건(14.1%), '우리할매떡볶이' 22건(7.4%) 순이었다.동대문엽기떡볶이와 신전떡볶이가 전체 위반의 절반 이상을 차지했다.위반 유형별로는 '기준 및 규격 위반'이 110건(37%)으로 가장 많았다.'위생교육 미이수'가 93건(31.3%)가 뒤를 이었다. 식품위생법에 따르면 영업자와 종업자는 매년 의무적으로 정해진 시간과 방식의 교육을 이수해야 하는데, 이를 이행하지 않으면 위반에 해당한다.동대문엽기떡볶이는 '기준 및 규격 위반'이 59건(65.6%)으로 많았다. '위생교육 미이수'는 16건(17.8%)이었다. 신전떡볶이는 '기준 및 규격 위반'과 '위생교육 미이수'가 각각 26건(각각 29.2%)이었고, 청년다방은 '위생교육 미이수'가 20건(37%)으로 가장 많았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com