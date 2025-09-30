“예비부부도 하객 눈치”...결혼식 식대 6만원 시대

결혼을 준비하는 예비부부들의 경제적 부담이 갈수록 커지고 있다. 식대를 비롯한 각종 비용이 가파르게 오르면서 결혼 평균비용이 두 달 새 4%이상 증가한 것으로 나타났다.30일 한국소비자원이 전국 14개 지역의 결혼서비스 업체 504곳을 대상으로 지난달 18∼29일까지 조사한 결과 전체 평균 결혼비용은 2160만원 으로 6월 대비 4.1%상승했다.가장 비싼 지역은 서울 강남으로 3509만 원이며 가장 저렴한 경상도(1181만 원)지역과 비교하면 거의 3배 차이에 달했다. 수도권 평균은 2665만 원이며 비수도권은 1511만 원으로 수도권에 비해 1154만 원 더 높았다.수도권의 결혼비용은 두달 전보다 4.3% 증가한 반면 비수도권은 1.9% 감소해 지역 간 격차는 더 벌어졌다. 강남 지역만 놓고 보면 3336만 원에서 3509만 원으로 5.2% 상승했다.전체 비용 중 가장 큰 비중을 차지한 항목은 1인당 식대였다. 식대 중간가격은 6월 5만 8000원에서 8월 6만 원으로 2000원(3.4%)상승했고 강남은 8만 8000원으로 전국 최고가를 기록했다. 이는 6월 대비 5000원(6.0%)오른 수치다.또 전국 평균 대관료는 300만 원에서 350만 원으로 16.7% 상승했다. 강남은 750만 원이며 경상 지역은 130만 원에서 270만 원으로 두 배 이상 뛰었다. 장식·꽃 등 주요 자재의 구매 단가 상승과 인건비 인상이 주요 원인인 것으로 분석됐다.스튜디오·드레스·메이크업(스드메)패키지의 경우 스튜디오는 132만 원으로 변동이 없었고 드레스는 2.6%(4만원) 오른 155만 원, 메이크업은 5.5%(4만 원) 상승한 77만 원이었다.‘생화 꽃장식’은 지난 6월 200만 원에서 8월 262만 원으로 31.0%(62만 원)급 등했다.한편 결혼준비 대행업체 20곳에서 불공정 약관이 발견됐다. 95%(19개)는 ‘사진 파일 구입비’, ‘드레스 피팅비’ 등 필수 서비스를 기본 서비스에서 제외하고 별도 옵션으로 분리해 표시했으며 65%(13개사)는 옵션 가격을 명시하지 않고 ‘별도’로만 표기했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com