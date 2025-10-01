사진 = 유사나코리아 제공

글로벌 세포 과학 뉴트리션 전문 기업 유사나헬스사이언스코리아(이하 유사나)는 근육 및 혈류 건강, 활력 있는 일상을 위해 신제품, ‘써큘레이트 플러스’와 ‘코어 아미노 드링크’를 국내에 공식 출시했다고 밝혔다.이번 신제품 출시는 변화하는 현대인의 라이프스타일과 세분화된 웰니스 니즈에 대응하기 위해 기획되었다. 운동 부족, 불규칙한 생활습관, 스트레스, 노화 등으로 인해 현대인들은 근육 감소와 혈류 순환 저하를 겪기 쉬우며, 이는 일상 전반의 활력과 건강 수준을 떨어뜨리는 주요 요인으로 지목되고 있다.유사나는 이러한 건강 과제를 해결하기 위해 과학적으로 검증된 성분과 독자적인 기술력을 바탕으로 누구나 쉽고 간편하게 일상에서 건강을 관리할 수 있는 혁신적인 제품을 제공한다.‘써큘레이트 플러스(Circulate+)’는 체내 산화질소(Nitric Oxide) 생성을 촉진하여 혈류 순환과 활력 증진에 도움을 주는 제품이다. L-아르지닌, 아마란스잎 추출물을 과학적으로 배합해 심혈관 건강과 혈액순환을 지원한다. 특히, 유사나의 독자 기술인 인셀리전스 테크놀로지가 적용된 프로후라바놀C300의 포도씨추출물과 비타민 C를 함유하여 전반적인 체력과 웰니스 유지에 시너지를 낼 수 있다는 것이 특징이다. 상큼한 오렌지 맛의 스틱형 파우더로 출시돼 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있으며, 활력 유지와 에너지 대사 촉진에 도움을 준다.'코어 아미노 드링크'는 근육 건강을 위해 맞춤 설계된 제품으로, 류신을 포함한 필수 아미노산 9종을 함유하고 있다. 필수 아미노산은 체내에서 자체 합성이 불가능해 반드시 외부로부터 섭취해야 하는 영양소로, 근육 단백질 합성과 유지에 핵심적인 역할을 한다.근육 유지, 운동 후 회복, 일상 활력 증진에 도움을 주며, 상큼한 그린 애플 맛의 파우더 형태로 제작되어 섭취 편의성을 극대화했다. 운동 전후 근육 유지 보충이 필요한 사람, 근력 관리가 필요한 중장년층, 건강한 노화를 준비하는 소비자들에게 효과적인 건강 관리 솔루션이 될 수 있다.유사나코리아 세일즈마케팅 김창미 상무는 “현대인의 건강 고민은 점차 세분화되고 있으며, 그 중에서도 혈류와 근육 건강은 삶의 질과 직결되는 중요한 영역”이라며 “써큘레이트 플러스와 코어 아미노 드링크는 150명 이상의 과학자로 구성된 유사나 연구개발팀이 유사나의 과학 기술력을 바탕으로 개발한 제품으로, 모든 연령대의 소비자들이 더욱 건강한 라이프스타일을 실천할 수 있도록 기여할 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com