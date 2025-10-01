인프라 모두 갖춘 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’, 14일 청약 시작

롯데건설이 청주시 흥덕구 강서동 일원에 선보이는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 본격적인 청약을 앞두고 청주 부동산 시장에서 큰 관심을 모으고 있다.단지는 총 962세대 규모 대단지로 조성되며, 이 중 459세대가 일반분양으로 공급될 예정이다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 등 주거 선호도가 높은 중소형 평형 위주 구성으로 실수요자들의 높은 호응이 예상된다.10월 14일 특별공급을 시작으로, 15일 1순위, 16일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 22일, 정당계약은 11월 3일부터 5일까지다.‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 주목받는 이유는 무엇보다 압도적인 입지여건이다. 충청권 광역급행철도(CTX, 예정)를 비롯해 KTX·SRT 환승이 가능한 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 광역 교통망을 자유롭게 누릴 수 있다. 강서IC, 청주IC, 서청주IC와 제2순환도로, 가로수로까지 인접해 사통팔달 교통망을 갖췄다.생활 인프라도 뛰어나다. 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점, 커넥트 현대 등 청주의 핵심 상업·문화시설이 단지와 가깝게 위치해 있어 원스톱 생활을 실현할 수 있다.교육환경 역시 우수하다. 단지 인근에 강서초, 서현초, 서현중이 자리해 있어 학부모 수요자들의 관심을 모으고 있으며, 높은 진학률로 안정적인 교육 인프라를 자랑한다.향후 미래가치 또한 높게 평가되어 강서 테크노시티 일반산업단지 조성과 세종·오송·오창·청주를 잇는 산업벨트의 핵심 거점에 위치해 있어 직주근접의 장점을 극대화할 수 있다.여기에 롯데캐슬 브랜드만의 특화 설계, 대규모 녹지와 조경, 커뮤니티 시설까지 더해져 청주의 새로운 주거 중심 단지로 자리매김할 전망이다.견본주택은 청주시 흥덕구 가로수로 일원에 마련돼 있으며 추석맞이 특별 경품 이벤트 예정으로 견본주택 방문객 대상 응모권을 증정중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com