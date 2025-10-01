결박당한 채 연행되는 한국인 추정 현장 근로자 모습. 사진=ICE 영상 캡처

LG에너지솔루션이 1일 한국과 미국 정부가 협의를 통해 단기 상용 비자의 활동 가능 범위를 명확히 한 데 대해 미국 조지아주 배터리 공장 건설 정상화를 위해 준비하겠다고 밝혔다.LG에너지솔루션은 이날 발표한 입장문에서 "정부의 신속한 지원에 감사하다"며 "이번 양국 간 합의에 따라 미국 내 공장 건설 및 운영 정상화를 위해 철저하게 준비하고 노력해 나가겠다"고 전했다.외교부는 이날 "한미 양국 정부대표단이 30일(현지 시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 미국 비자제도 개선 등 우리 대미 투자 기업인의 미국 입국 원활화 방안을 논의하기 위한 워킹그룹을 공식적으로 출범하고 1차 협의를 진행했다"고 설명했다.이 자리에서 양국은 한국 기업의 활동 수요에 따라 단기상용 비자인 B-1 비자로 가능한 활동을 명확히 했다.외교부는 "미 측은 우리 기업들이 대미 투자 과정에서 수반되는 해외 구매 장비의 설치(install), 점검(service), 보수(repair) 활동을 위해 B-1 비자를 활용할 수 있다는 점과, 무비자 전자여행허가(ESTA)로도 B-1 비자 소지자와 동일한 활동이 가능하다는 것을 재확인했다"고 밝혔다.지난 4일 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 체포된 한국인 대다수가 ESTA 또는 B1·B2(비즈니스 목적의 단기 상용비자와 관광비자를 합친 비자)를 보유하고 있었기에, 유사한 사태가 재발하지 않도록 하겠다는 입장을 미측이 확인한 것으로 풀이된다.또한 양국은 미 조지아주 한국인 노동자 집단 구금 사태 재발방지책의 하나로 대미 투자를 하는 한국 기업들의 비자 문제와 관련한 소통 창구인 '전담데스크'를 주한미국대사관에 설치하기로 했다.전담데스크는 10월 중 가동할 예정이며, 상세한 내용은 미측이 주한미대사관 홈페이지 등을 통해 공지하기로 했다.B-1 비자 소지자의 활동 범위를 명확히 하거나 한국 기업인 전용 비자 데스크를 두는 것은 제도를 바꿀 필요 없는 비교적 쉬운 사안으로 볼 수 있다.다만 B-1 비자 소지자나 ESTA 입국자를 통해 한국 기업이 현지 공장 신설 과정에서 발생하는 업무를 모두 진행할 수 있는지는 아직 불명확해 추가 협의가 필요한 것으로 전해졌다.반면 미국의 비자 관련 제도가 바뀌어야 하는 대책은 장기적인 협의가 필요할 것으로 예상된다.정부는 한국 기업을 위한 별도의 비자 카테고리가 필요하다는 입장이다.한국은 호주가 2004년 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결하면서 별도 입법을 통해 매년 1만500개의 전문직 비자(E-3) 쿼터를 확보한 점에 주목해 한국인에 대해서도 유사한 입법이 이뤄지도록 하는 방안을 추진하고 있다.B-1 비자 소지자나 ESTA 입국자의 활동 범위는 해석의 영역이어서 지금은 괜찮더라도 언제 또 달라질지 모르는 문제이기 때문에 한국 기업인이나 전문직을 위한 비자가 따로 만들어지는 게 근본 대책이라고 할 수 있다.다만 이는 미국 입법부가 관여하는 사항인 만큼 한미 행정부 간 워킹그룹에서 논의하는 데는 한계가 있다.그렇다 보니 이번 워킹그룹에서도 한국 측이 '근본적 제도 개선'을 언급한 데 대해 미측이 "현실적인 입법 제약 고려 시 쉽지 않은 과제"라고 답한 것으로 전해진다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com