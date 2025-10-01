경기 성남시 SK디스커버리 사옥. 사진=SK디스커버리

SK디스커버리가 이사회를 열고 회사가 보유한 자회사 SK디앤디의 주식 582만1751주를 한앤컴퍼니에 매각하기로 했다고 1일 공시했다.이는 SK디스커버리가 보유한 지분 전량 (31.3%)에 해당하며 처분 금액은 742억원이다.이번 매각은 그룹 차원의 포트폴리오 리밸런싱 전략에 따른 것으로 SK디스커버리는 그린소재, 에너지 및 바이오 등 핵심 사업에 집중하는 동시에 새로운 성장 동력 확보를 위한 방안도 적극 모색할 계획이라는 것이 회사 측의 설명이다.SK디앤디는 SK디스커버리 산하 부동산 개발·운영 전문 기업으로, 2021년 SK가스 보유 지분 전량을 SK디스커버리가 매입한 이후 한앤컴퍼니와 각각 31.3%의 지분을 보유한 공동 경영 체제로 운영해 왔다.수년 간 SK디앤디 경영에 참여해 사업에 대한 높은 이해를 쌓아온 한앤컴퍼니가 단일 최대 주주로 올라서면서 SK디앤디는 보다 안정적이면서도 신속하고 유연한 경영 활동이 가능해질 것이라는 것의 회사 측의 설명이다.동시에 한앤컴퍼니는 SK디앤디의 잔여 상장지분 전량을 공개매수로 취득해 상장폐지를 추진하기로 했다.프로젝트 진행 기간이 길고 수익도 프로젝트 완료 시점에야 인식되는 부동산 개발업 특성상, 분기마다 실적을 공시해야 하고 일반 투자자들이 참여하는 상장회사 형태로 경영되는 것이 비효율적이라는 판단에서다.한앤컴퍼니 측은 "부동산 개발회사가 상장된 사례는 해외에서도 찾아보기 어렵다"며 "향후 SK디앤디를 비상장회사로 전환해 장기적인 기업 가치를 극대화하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.한앤컴퍼니는 공개매수 시 주당 매매가를 최대주주 SK디스커버리 측 지분 인수가와 동일하게 1만2750원으로 제시하고 "소액주주에게도 똑같은 경영권 프리미엄을 제공하는 것"이라고 말했다.공개매수 기간은 이날부터 오는 29일까지다. 한앤컴퍼니는 공개매수에 응모한 주식은 전부 매수하고 대금은 현금으로 지급하겠다고 밝혔다.SK디스커버리는 매각 이후에도 사업 파트너로서 SK디앤디와의 협업은 지속해 나간다는 방침이다.SK디스커버리 관계자는 “이번 거래는 SK디스커버리의 포트폴리오 경쟁력을 높이고 미래를 준비하기 위한 과정“이라며 “주주가치 제고와 새로운 성장동력 확보를 위한 다양한 방안에 대한 검토를 지속해 주주를 비롯한 이해관계자의 기대에 부응하는 성장스토리를 완성해 나가겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com