PF·IB 업무 전문가, 관련 전문성·네트워크 보유한 인재 확보
솔라시도 등 기업 핵심 사업 추진을 위한 사업 기반 강화 차원
강순배 사장은 KB국민은행에서 화정역종합금융센터 센터장, 중앙지역영업그룹 대표를 거쳐 2023년부터 CIB영업그룹 대표, 부행장을 맡는 등 30여 년간 투자은행(IB) 업무를 총괄한 금융 전문가다.
그동안 다수의 대규모 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱)와 기업금융, 투자 관련 업무를 성공적으로 수행하면서 관련 전문성을 쌓았다. 특히 금융기관과 민간기업 내에 폭넓은 네트워크를 보유한 것으로 알려졌다.
BS그룹은 이 같은 강 사장의 경험과 PF 노하우, 폭넓은 금융 네트워크를 바탕으로 그룹의 재무 전문성을 제고하고 미래도시 및 청정에너지 등 미래성장 동력 사업들을 적극 추진하기 위한 사업기반을 강화하려 한다.
BS그룹은 전남 해남에 ‘솔라시도’ 개발사업을 추진 중이다. 솔라시도는 5.4GW 태양광 재생에너지 기반의 RE100 산업단지 및 AI 데이터센터 등 AI 첨단산업과 교육, 의료, 쇼핑, 골프장, 정원 등 정주환경까지 갖춘 ‘에너지 미래도시’로 조성될 예정이다.
이 밖에도 BS그룹은 이번 강 사장 영입을 통해 ▲묘도 LNG 허브 터미널, ▲여수 에코 에너지 허브 등 태양광과 LNG 분야 에너지 사업을 더욱 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
