PF·IB 업무 전문가, 관련 전문성·네트워크 보유한 인재 확보

솔라시도 등 기업 핵심 사업 추진을 위한 사업 기반 강화 차원

BS그룹 재무총괄 강순배 사장. 사진=BS그룹

BS그룹(옛 보성그룹)이 강순배 전 KB국민은행 부행장을 그룹 재무총괄 신임 사장으로 영입했다고 1일 밝혔다.강순배 사장은 KB국민은행에서 화정역종합금융센터 센터장, 중앙지역영업그룹 대표를 거쳐 2023년부터 CIB영업그룹 대표, 부행장을 맡는 등 30여 년간 투자은행(IB) 업무를 총괄한 금융 전문가다.그동안 다수의 대규모 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱)와 기업금융, 투자 관련 업무를 성공적으로 수행하면서 관련 전문성을 쌓았다. 특히 금융기관과 민간기업 내에 폭넓은 네트워크를 보유한 것으로 알려졌다.BS그룹은 이 같은 강 사장의 경험과 PF 노하우, 폭넓은 금융 네트워크를 바탕으로 그룹의 재무 전문성을 제고하고 미래도시 및 청정에너지 등 미래성장 동력 사업들을 적극 추진하기 위한 사업기반을 강화하려 한다.BS그룹은 전남 해남에 ‘솔라시도’ 개발사업을 추진 중이다. 솔라시도는 5.4GW 태양광 재생에너지 기반의 RE100 산업단지 및 AI 데이터센터 등 AI 첨단산업과 교육, 의료, 쇼핑, 골프장, 정원 등 정주환경까지 갖춘 ‘에너지 미래도시’로 조성될 예정이다.이 밖에도 BS그룹은 이번 강 사장 영입을 통해 ▲묘도 LNG 허브 터미널, ▲여수 에코 에너지 허브 등 태양광과 LNG 분야 에너지 사업을 더욱 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com