김영훈 고용노동부 장관(뉴스1)

노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률안인 이른바 '노란봉투법'의 원활한 시행을 위해 정부가 조선업 등에서 원·하청이 한 테이블에 모이는 '모의 원·하청 상생 교섭 협의체' 구축을 추진한다.관련 지침은 연내 마련해 내년 1∼2월 현장 설명회를 연다는 계획이다.고용노동부는 1일 개정 노조법 '현장지원 태스크포스(TF)'의 지난 한 달간 활동을 소개하며 향후 계획에 대해 이같이 밝혔다.경영계는 '누구와, 어떻게, 무엇을' 교섭해야 하는지 불확실하다며 정부에 현장의 업태를 반영한 구체적인 지침·매뉴얼을 마련해달라고 요구하고 있다.노동계는 개정 노조법의 취지에 맞게 원·하청 간 안정적인 교섭이 촉진될 수 있는 방향으로 정부가 후속 조치를 준비해야 한다는 의견을 제시해왔다.정부는 지난 한 달간 각계 현장 의견을 먼저 수렴하면서 실태 파악에 총력을 기울여왔다. 추후 노사가 원하고 필요한 경우 노·사·정이 함께 논의하는 체계로 확대해 나갈 수 있다는 입장이다.노동부는 지방관서에도 '지역 현장지원단'을 설치해 권역별 원·하청 구조가 있는 주요 업종·기업들을 진단하고 있다.실제 개정 노조법이 시행됐을 때 쟁점이 될 수 있는 사업장들을 파악하고, 원·하청 구조가 어떻게 돼 있는지, 하청 노조 등의 요구가 무엇인지를 선제적으로 분석해 준비하다는 계획이다.노동부는 필요시 교섭 과정에서 컨설팅 등을 지원해 원·하청이 상생할 수 있는 현장 교섭사례를 만들어 나갈 계획이다. 특히 조선업 등 전형적인 원·하청 구조를 지닌 업종에 대해서는 원·하청이 한 테이블에 모이는 '모의 원·하청 상생 교섭 협의체'를 구성, 실제 교섭사례가 현장에서 작동하는 표준모델을 구축할 예정이다.김영훈 장관은 "정부는 '현장지원 TF' 등을 통해 가이드라인과 원·하청 교섭 모델을 만드는 과정 전반에 경영계·노동계·관계 부처의 의견을 충분히 수렴할 것"이라며 "입법 취지가 현장에 안정적으로 구현될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com