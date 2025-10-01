추석 황금연휴…‘동탄역 더 플레이스 마당’ 등 복합상업시설에 발길

오는 10월 3일부터 시작되는 추석 연휴를 앞두고, 도심에서 여가와 소비를 한 번에 해결할 수 있는 복합형 상업시설에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 영화관, 대형마트, 외식 매장, 편의시설이 모두 모여 있는 복합형 상업시설은 가족 단위 고객의 선택지로 떠오르고 있다.GTX-A와 SRT가 정차하는 동탄역 출입구 바로 앞에 위치한 '동탄역 디에트르 더 플레이스 마당'은 개천절인 10월 3일(금)부터 추석 및 한글날로 이어지는 10월 9일(목)까지 연휴 기간 내내 주요 업장이 정상 운영된다. 메가박스 동탄역점을 비롯해 롯데마트, 올리브영 및 다양한 식음매장과 생활형 편의시설까지 다수 입점해 있어 다양한 수요를 만족시킬 수 있다.특히 추석 기간 가족 단위 소비자들의 방문이 이어질 것으로 보인다. 스트리트형 상업시설이라는 점에서 복잡한 실내 중심 대형몰보다 쾌적하게 이용할 수 있고, 충분한 주차공간도 마련돼 있어 도심 속 복합공간으로 주목받고 있다.해당 상업시설은 총 531세대 아파트, 323실 규모 오피스텔, 삼성SDI가 전 호실 입점해 있는 약 7만㎡ 규모 프라임 오피스를 포함한 복합단지 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 내에 위치하여, 평상시에도 안정적 배후수요를 기반으로 뛰어난 집객력을 자랑한다.또한 여울공원, 트라이엠파크, 동탄호수공원 등 인근 여가시설과도 인접해 있어 내부 수요뿐 아니라 외부 유동 유입에 따른 체류 소비로도 연결이 가능하다. 단지 거주자와 오피스 근무자, 외부 방문객까지 상호 보완적으로 작용하면서 하루 소비 루틴 전반을 포괄하는 생활밀착형 상권으로서의 입지를 다져가고 있다.현재 해당 상업시설은 일부 잔여 호실에 대한 분양을 진행 중이다. 대상 호실에 한해 ▲5년간 연 6% 임대수익 보장 또는 ▲2년간 담보대출이자 연 5% 지원 중 하나의 혜택을 선택할 수 있으며, 분양가는 3.3㎡당 1,200만 원대부터다. 계약금 10%, 잔금 90%, 최대 3개월 무상 임차 혜택도 함께 제공되며, 홍보관은 화성시 오산동 일원에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com