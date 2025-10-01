고봉민김밥인, 12월까지 ‘고봉민이 쏜다!’ 이벤트 연장

외식프랜차이즈 고봉민김밥인이 고객 성원에 힘입어 대규모 경품 이벤트 ‘고봉민이 쏜다!’를 오는 12월까지 연장한다고 1일 밝혔다.고봉민김밥인에 따르면, 지난 4월부터 9월까지 진행된 이벤트는 고객들의 높은 참여와 관심 속에 성황리에 마무리됐다. 이에 고봉민김밥인은 연말까지 더 많은 혜택과 즐거움을 제공하고자 이벤트를 추가 연장하기로 했다. 연장 이벤트는 기존보다 당첨 인원이 늘어나 다수 고객에게 혜택이 돌아가도록 준비됐다.10월에는 ▲대한항공 기프트 카드 50만 원권(6명)과 ▲배달의민족 브랜드 상품권 2만 원권(100명)을 증정한다. 11월에는 ▲LG 스탠바이미(3명), ▲투썸플레이스 케이크(50명)가 준비되어 있으며, 12월에는 ▲네스프레소 커피머신(10명)과 ▲스타벅스 아메리카노(300명) 등 다채로운 경품이 마련돼 있다.이벤트 참여는 고봉민김밥인 매장에서 12,000원 이상 구매 시 가능하며, 방문·포장·배달 주문 모두 응모 대상에 포함된다. 중복 참여도 가능하며, 신메뉴 하프통김밥과 함께 구매하면 당첨 확률이 높아진다.당첨자는 매월 초 고봉민김밥인 공식 홈페이지 및 SNS를 통해 발표되며, 개별 안내도 함께 진행된다.고봉민김밥인 관계자는 “4월부터 이어진 이벤트에 보내주신 뜨거운 성원에 진심으로 감사드린다”며, “연말까지 풍성한 경품과 혜택을 통해 고객분들의 일상에 즐거움을 더하겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com