희소가치 품은 조망권 아파트, ‘두산위브더제니스 구미’ 주목

아파트 선택 시 가장 먼저 고려하는 것은 단연 입지지만, 최근에는 답답한 시야를 벗어나 탁 트인 조망을 누릴 수 있는 ‘조망권'이 주거 가치를 결정하는 핵심 요소로 떠오르고 있다. 특히 초고층 단지가 귀한 지역에서는 그 희소가치가 더욱 커지는 양상이다.무엇보다 바쁜 일상 속, 집에서 편하게 휴식과 힐링을 누릴 수 있다는 점이 조망권 아파트의 가장 큰 매력이다. 계절마다 변하는 자연의 모습을 감상하거나, 밤하늘의 별, 도시의 불빛을 바라보며 얻는 심리적인 안정감과 여유는 입주민들의 삶의 질을 향상시키는 중요한 요소로 작용하기 때문이다. 이러한 요소들은 곧 부동산 가치 상승으로 이어져, 투자 가치까지 높이는 핵심 프리미엄으로 인정받고 있다.실제로 국토교통부 실거래가 시스템 자료에 따르면 부산 해운대구 마린시티에 위치한 ‘해운대 두산위브더제니스’ 전용면적 127㎡(66층)가 올해 9월 20억원에 거래됐다. 동일 면적 직전 거래가가 18억6,000만원(46층)인 점을 감안한다면, 고층일수록 몸값이 높게 형성된 것이다. 이곳은 최고 80층의 초고층 단지이며 단지 앞 동백섬과 해운대해수욕장을 조망할 수 있는 입지를 자랑한다.이러한 조망권의 가치는 해당 지역의 초고층 아파트 희소성에 따라 더욱 극대화된다. 모든 곳이 고층 건물로 둘러싸인 곳이라면 조망권은 일반적인 요소가 되겠지만, 고층 건물이 희귀한 지역에서는 탁월한 조망을 확보한 단지가 희소가치를 넘어 독점적인 가치를 가지기 때문이다.일례로, 경북 구미시의 경우 초고층 단지가 매우 희귀한 지역에 속한다. 구미시청 공동주택현황(올해 4월 기준) 자료에 따르면, 구미시 내 총 314개 공동주택 단지 중 최고 층수가 30층을 넘어가는 곳은 단 8곳에 불과하다. 이는 구미 지역에서 높은 층수를 가진 아파트 자체가 극히 드물다는 것을 의미하며, 탁 트인 시야를 확보할 수 있는 조망권 단지는 말 그대로 '희귀템'으로 분류된다.부동산 전문가들은 "조망권은 단순히 경치 감상을 넘어 쾌적하고 여유로운 삶을 위한 필수 요소로 자리 잡고 있다"며 "특히 구미와 같이 초고층 단지 공급이 제한적인 지역에서 확보된 조망권은 희소성과 가치를 동시에 충족시키며 수요자들의 선호가 더욱 집중될 것"이라고 전했다.이에 10월 분양을 앞둔 두산건설의 ‘두산위브더제니스 구미’는 지역 내 초고층 단지로 주목 받으며 수요자들의 관심을 불러 일으키고 있다. 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구 규모의 대단지로 조성되는 이곳은 향후 구미시의 랜드마크 아파트로 거듭날 기대감이 큰 상황이다.특히 단지 인근 중앙근린공원이나 구미종합운동장 등을 집 안에서 감상할 수 있는 뛰어난 조망권은 입주민에게 힐링과 여유를 선사할 전망이다. 여기에 구미시 전경을 한눈에 담는 탁 트인 시야는 물론, 풍부한 채광까지 확보해 실내 환경을 더욱 쾌적하게 조성할 예정이다.이곳은 또한 구미 첫 하이엔드 브랜드 단지로도 주목받고 있다. 두산건설의 ‘위브더제니스’ 하이엔드 브랜드를 채택하여 그 상징성을 전면에 반영했다. 단지는 랜드마크형 옥탑 구조물과 커튼월룩 디자인, 제니스만의 브랜드 시그니처 패턴을 건물 외벽과 문주 등에 다양하게 적용하여 외관 고급화를 극대화한다(일부 동). 이를 통해 하이엔드 단지로서 압도적인 존재감을 선보일 예정이다.세대 내부는 4베이 판상형(일부 타입 제외)을 중심으로 알파룸과 드레스룸, 현관·복도 팬트리, 다용도실 공간 분리를 적용해 수납력을 키웠다. 특히 특화 옵션(예정)을 통해 입주민의 라이프스타일에 맞는 공간을 구성할 수 있다.또한 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다. 특히 지하 2층에는 건식세차장이 조성돼 입주민들의 편의성이 더욱 우수해질 전망이다.LG ThinQ 기반 스마트홈 시스템과 보안 시스템은 입주민의 편의성과 안전을 강화하며, 이는 구미 지역에서 새로운 주거 경험을 제시하고 지역 주거 수준 향상에 기여할 것으로 기대된다.‘두산위브더제니스 구미’의 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com