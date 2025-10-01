대홍기획 새 기업이미지(CI). 사진=대홍기획

대홍기획이 새로운 기업 아이덴티티(CI)를 발표하며, 사업영역을 확장하고 전통적인 광고회사를 넘어 고객 성장을 견인하는 비즈니스 파트너로 도약하겠다고 선언했다.1일 대홍기획은 1982년 설립 이후 43년간 사용해 온 ‘대홍 커뮤니케이션즈(Daehong Communications)’를 ‘대홍(DAEHONG)’으로 변경했다고 밝혔다.새 CI에는 ‘경계 없는 마케팅’을 키워드로 광고커뮤니케이션에 국한되지 않고 마케팅의 지평을 넓히겠다는 비전을 담았다.새로운 CI는 글로벌 무대에서도 직관적으로 기억될 수 있도록 간결하고 명료한 서체와 붉은색 컬러를 적용해 진화한 기업 정체성을 시각적으로 구현했다. 동시에 디지털 환경에서의 활용성도 강화한 것이 특징이다.김덕희 대홍기획 대표는 “신규 CI에는 기존 광고회사의 한계를 넘어 고객사의 성장을 견인하는 비즈니스 파트너로 도약하겠다는 우리의 정체성이 담겨 있다”며, “대홍기획은 ‘경계 없는 마케팅’을 지향하며, 과감한 크리에이티브 퍼포먼스와 온·오프라인을 아우르는 놀라운 고객 경험으로 업의 외연을 확장해 나가겠다”고 말했다.대홍기획은 올해 3월 김 대표 취임 이래 새로운 소비자 경험을 설계하는 CX 캠페인을 확대하고, AI·블록체인 기반 브랜드 경험, 공연 기획, 글로벌 IP 사업 등 신사업을 전개하며 변화의 폭을 넓혀가고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com