샘 올트먼 오픈 AI CEO가 10월 1일 오후 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 회동을 마친 뒤 차량으로 향하며 취재진 질문에 엄지 손가락을 치켜들고 있다. 사진=뉴스1

챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 1일 최태원 SK그룹 회장과 오찬 회동했다.재계에 따르면 이날 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국한 올트먼 CEO는 최 회장과 오찬을 위해 곧바로 서울 종로구 SK서린빌딩으로 향했다.SK서린빌딩에서 기자들과 만난 올트먼 CEO는 회동 의제에 대한 질문에 "오늘 주제가 많다"고 답한 뒤 오찬 장소로 이동했다.이날 오찬에는 SK그룹에서는 곽노정 SK하이닉스 사장, 유영상 SK텔레콤 사장이, 오픈AI에서는 김경훈 오픈AI코리아 대표가 참석한 것으로 전해졌다.양측은 AI 반도체와 생성형 AI 서비스와 관련한 양사 협력 방안을 집중적으로 논의할 것으로 예상된다.올트먼 CEO는 오찬 이후 서울 강남구 삼성전자 서초사옥으로 이동해 이재용 삼성전자 회장과 회동한다.이재용 회장, 최태원 회장이 올트먼 CEO를 만난 것은 지난 8월말 한미 정상회담 비즈니스 라운드테이블 이후 약 한 달여 만이다.올트먼 CEO는 이날 오후에는 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령을 예방할 예정으로, 이 회장과 최 회장도 동석한다.이 대통령은 접견에서 한국의 AI 전환(AX) 전략에 관한 조언을 구하고 국내 기업과의 협력 및 한국에 대한 투자에 적극적으로 나서 달라고 요청할 것으로 보인다.대통령실은 이날 행사와 관련해 "접견을 계기로 정부와 오픈AI는 대한민국 AI 대전환과 AI 생태계 발전을 위해 상호협력해 나가고자 한다"고 설명했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com