오세훈 서울시장이 1일 서울시청 브리핑룸에서 등록 민간임대주택 활성화 방안을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다. 2025.10.1 사진=연합뉴스

한강버스 논란으로 여권 및 시민사회의 거센 비판에 직면, 결국 고개를 숙인 오세훈 서울시장이 주택공급 확대 정책을 연이어 발표하며 민생 행보에 나섰다.1일 서울시에 따르면 오 시장은 멈춰선 민간임대주택 시장에 온기를 불어넣기 위한 대책을 발표했다. 최근에만 한강벨트 주택공급 발표에 이어 두 번째 조치다.건축 규제를 완화하는 한편 전세사기를 막는 안전장치를 마련하고 기업형 임대 리츠에 자금을 지원해 이른 바 ‘공급 절벽’을 해소하겠다는 구상이다.서울시는 지난해 민간임대 등록 사업자가 2000명 수준으로 2018년 3만 명에 비해 90% 이상 줄었다고 설명했다. 세제 혜택 축소와 임대 아파트 제도 폐지 같은 잦은 정책 변화가 발목을 잡았기 때문이다.특히 '빌라왕 사건' 이후 비아파트 기피가 확산하면서 신규 착공도 사실상 끊겼다.이날 오 시장은 “우선 서울시는 오피스텔 건축 규제를 손 볼 것”이라고 강조했다. 그동안 오피스텔을 짓기 위해서는 부지가 너비 20m 이상인 도로에 접해있어야 했다.이 접도(接道) 요건을 12m로 낮추고 건축심의 대상도 50실 이상으로 완화해 건축 가능 부지를 넓힌다는 구상이다. 건축 인허가도 ‘신속협의체’를 통해 기간을 줄여나갈 방침이다.세입자를 보호하는 장치도 강화된다. 이달 말부터는 계약 전 주소만 입력하면 전세사기 위험도를 보여주는 AI 리포트를 받을 수 있다. 등기부, 보증보험 가입 여부 등 13개 항목이 포함된다.기업형 임대사업자에 대해서는 서울주택진흥기금을 투입해 민간임대리츠 출자비율을 높이고 대출이자의 일부를 보전하기로 했다. 종부세·양도세 혜택 조정과 대출 규제 완화는 정부에 건의하는 방식으로 해결할 계획이다.오 시장은 “청년과 1~2인 가구의 주거 기반은 빌라·오피스텔 같은 비아파트 민간임대”라며 “민간 주도의 빠른 공급으로 병목을 뚫고 시장 활력을 되살리겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com