1일 서울 성수동 T팩토리에서 이윤행 SK텔레콤 air기획팀장이 자급제 전용 디지털 통신 서비스 ‘에어(air)’를 소개하고 있다. 사진=SKT제공

SK텔레콤이 Z세대를 정조준한 통신 미니멀리즘 서비스를 론칭한 가운데 지난 해킹 사태를 딛고 반전의 모멘텀이 될까 시장의 주목을 끌고 있다.1일 회사는 서울 성수동 티팩토리에서 기자간담회를 열고 꼭 필요한 핵심 기능과 심플한 요금제로 통신 미니멀리즘을 구현하고 포인트 혜택을 더한 디지털 통신 브랜드 ‘에어(air)’를 론칭했다.SKT에 따르면 에어는 자급제 단말 이용 고객을 대상으로 한 유심·이심 단독 가입 서비스(SIM only)를 제공하며 가입 및 개통은 10월 13일부터 가능하다.특히 이 서비스는 자급제 단말을 사용 중인 2030 고객들의 니즈를 면밀히 분석해 단순함과 실용적 혜택에 중점을 두고 설계됐다.브랜드명 ‘에어’도 고객이 필요로 하는 핵심 서비스와 혜택만 담아 복잡함은 없애고 공기처럼 가벼운 통신 생활을 가능하게 한다는 의미를 담고 있다.SKT는 에어 브랜드를 통해 요금 부담은 낮추면서도 편리한 서비스 경험을 추구하는 2030 고객들에게 통신의 새로운 대안을 제시한다는 전략이다.SKT는 최근 유심 해킹 사태를 극복하는 모양새다. 이미 개인정보보호위원회로부터 과징금을 부과받고 고객 서비스도 강화해 기존 고객의 이탈을 막고 어느 정도의 ‘락인(Lock-in)’ 효과도 거뒀다.특히 국내 1위 사업자인 SKT가 고객을 대상으로 감사 할인 쿠폰을 대대적으로 뿌린 효과로 파리바게뜨 가맹점 등에서 품귀 현상이 일어나는 등 물가를 안정화하는데도 기여했다는 평가도 나온다.무엇보다 사태에 대한 조기 수습으로 이번 국회정무위원회 국정감사에 KT, 롯데카드 고위 경영진이 무더기 증인으로 소환된 상황을 비껴갔다는 점도 긍정적이다.이번 새 서비스도 고객 호응에 방점을 뒀다. ‘에어 포인트’를 도입, 에어 앱에서 다양한 미션을 수행해 쌓은 포인트를 모바일상품권 구매와 요금 납부에 이용할 수 있다.대표적인 미션으로는 걸을수록 포인트가 쌓이는 ‘만보기’, 밸런스 게임에 참여하고 포인트를 받는 ‘오늘의 픽’ 등이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com