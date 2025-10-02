오스너, 와디즈 통해 ‘매직필(MagicPeel)’ 공식 런칭

프리미엄 생활·주방가전 브랜드 오스너(Osner)가 올 가을, 마늘과 과일 껍질을 손쉽게 제거해 주는 신제품 ‘매직필(MagicPeel)’을 와디즈를 통해 정식 출시했다.매직필은 마늘, 감자, 생강, 샤인머스켓, 방울토마토 등 다양한 식재료의 껍질을 간편하고 위생적으로 제거할 수 있는 혁신적 주방가전이다. SNS와 인스타그램을 중심으로 ‘삶의 질을 끌어올리는 인스타템’으로 이미 입소문을 얻은 바 있으며, 이번 와디즈 공식 런칭으로 소비자들의 주목을 받고 있다. 특히 국산 마늘을 직접 까서 사용할 수 있다는 점에서 다가오는 김장철뿐만 아니라 일상 요리, 부모님 선물, 육아 가정에서도 유용하게 활용될 전망이다.오스너는 매직필에 대해 KC 인증을 획득해 안전성을 확보했으며, 본사 직영 A/S를 통해 신뢰성 있는 사후 서비스까지 제공한다. 또한 제품 개발부터 제조까지 직접 참여해 품질과 내구성을 강화했다.이번 신제품은 와디즈 펀딩을 시작으로 네이버 스토어와 홈쇼핑 등 다양한 판매 채널에서 동시에 선보이며, 오는 10월 중순부터 홈쇼핑 방송도 예정되어 있다. 오스너는 이를 통해 접근성을 확대하고 프리미엄 주방가전 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.오스너 관계자는 “매직필은 마늘과 과일 껍질 제거를 보다 위생적이고 효율적으로 해결할 수 있는 생활맞춤형 주방가전”이라며, “소비자들의 생활 패턴을 고려해 손이 많이 가는 주방 작업을 덜어주는 데 초점을 맞췄다”고 밝혔다.오스너는 그동안 홈쇼핑과 온라인 플랫폼에서 다양한 히트 상품을 선보이며 소비자들의 신뢰를 받아왔으며, 이번 매직필 런칭과 홈쇼핑 진출을 통해 ‘편리하고 신뢰할 수 있는 가전 브랜드’라는 이미지를 한층 강화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com