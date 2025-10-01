1일 이재용 삼성전자 회장이 샘 올트먼 오픈AI CEO와 악수하고 있다./삼성전자

삼성 4개사, 오픈AI와 해상 데이터센터 짓는다

SK, ‘한국형 스타게이트’ 공동 개발

최태원 SK그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 창밖을 보며 대화하고 있다./SK그륩

삼성과 SK가 오픈AI의 700조원 규모 인공지능(AI) 프로젝트에 합류한다. 두 회사는 고대역폭메모리(HBM)를 오픈AI에 공급하고, 차세대 AI 데이터 센터 개발도 함께하기로 했다. 오픈AI가 두 회사에 요청한 HBM 규모는 웨이퍼 기준 월 최대 90만 장으로, 전 세계 HBM 생산 능력의 두 배가 넘는다.1일 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 각각 삼성 서초사옥과 SK 서린빌딩에서 만나, 이 같은 내용의 상호협력 의향서(LOI)에 서명했다.삼성전자와 SK하이닉스는 오픈AI의 ‘스타게이트’ 프로젝트에 고성능 메모리 반도체를 공급하기로 협약했다.스타게이트는 오픈AI가 소프트뱅크·오라클과 함께 5년간 5000억 달러(약 700조 원)를 투자해 미국 전역에 AI 데이터센터를 건설하는 프로젝트로, 지난달 23일 텍사스주 애빌린에서 첫 시설 가동을 시작했다.데이터센터 구축에는 방대한 양의 데이터 처리를 위한 고성능·고효율 메모리가 필수적으로 탑재된다. 기업용 낸드인 eSSD는 물론, 서버용 D램과 HBM 등 반도체 전반이 핵심 인프라로 꼽힌다. 특히 생성형 AI 학습과 추론 과정에는 막대한 연산 능력이 요구되기 때문에, 고대역폭·저전력 특성을 갖춘 HBM의 수요가 폭발적으로 늘고 있다.이날 협약 체결 후 삼성전자는 “오픈AI에 HBM, GDDR, SSD 등 다양한 메모리 제품을 지원할 방침”이라며 “패키징과 메모리·시스템 융복합 등 차별화된 솔루션도 제공할 수 있다”고 했다. SK하이닉스는 “오픈AI의 HBM 공급 요청에 적기 대응할 수 있는 생산 체제를 구축하겠다”고 밝혔다.이날 올트먼 CEO는 앞으로 3년간 4000억 달러(약 559조원)를 들여 데이터센터 5곳을 더 짓겠다고 했다. 삼성은 그룹사가 보유한 메모리 반도체부터 AI 데이터센터 기술 역량, 건설 노하우 등을 총 결집해 차세대 데이터센터 구축도 함께 하기로 했다.이날 삼성과 오픈AI가 맺은 ‘글로벌 AI 인프라 구축 상호협력 의향서’에는 삼성SDS·삼성물산·삼성중공업의 협력도 포함됐다.삼성물산과 삼성중공업은 ‘플로팅(Floating) 데이터센터’를 오픈AI와 공동 개발하기로 했다. 이는 해상에 설치하는 데이터센터로, 육지보다 공간 제약이 적고 열 냉각 비용을 절감할 수 있으며 주민 반대나 규제 등에서 자유롭다는 장점이 있다.기술 난도가 높아 일부 국가에서만 상용화를 위한 연구가 진행 되고 있는데, 삼성물산의 EPC(설계·조달·시공) 역량과 삼성중공업의 조선 기술로 오픈AI와 손잡았다.삼성SDS는 오픈AI와 첨단 AI 데이터센터 공동 개발 협력을 체결해, 스타게이트 설계·구축·운영을 돕기로 했다.SK그룹은 이날 오픈AI와 ‘서남권 AI 데이터센터 설립 및 운영에 관한 양해각서(MOU)’를 체결했다. SK텔레콤이 대규모 데이터센터 구축·운영 경험을 바탕으로 국내 서남권에 오픈AI 전용 AI 데이터센터를 함께 짓는 ‘한국형 스타게이트’ 사업이다.SK그룹이 아마존과 함께 짓는 ‘SK AI 데이터센터 울산’은 지난 8월 기공식을 열었다. SK그룹은 울산과 서남권에 각각 대형 AI 데이터센터를 지어, 한국의 동서를 연결하는 ‘AI 벨트’를 구축하는 셈이다. SKT와 오픈AI는 소비자용(B2C)·기업용(B2B) AI 활용 사례도 함께 발굴하고 운용하기로 했다.이날 올트먼 CEO는 “한국은 기술 인재, 인프라, 정부 지원, 생태계 등 AI 분야를 선도하기 위한 요소를 다 갖췄다”라며 “스타게이트를 통해 삼성, SK, 과학기술정보통신부와 협력해 한국의 AI 비전을 지원하게 돼 기쁘다”라고 말했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com