“산리오, 일본 캐릭터 국가대표” [돈 되는 해외 주식]

산리오캐릭터즈와 콜라보한 에버랜드 튤립축제. 사진=한국경제신문

산리오는 1960년 설립된 일본의 캐릭터 기업이다. ‘모두 사이 좋게’라는 기업 이념하에 헬로키티, 마이멜로디, 쿠로미 등의 캐릭터를 기반으로 상품 판매 및 라이선스 사업에 주력하고 있다.라이선스글로벌에 따르면 산리오의 2024년 라이선스 상품·서비스 매출액은 84억 달러에 달하며 헬로키티의 경우 캐릭터별 글로벌 누적 매출액에서 세계 2위(1위는 포켓몬)를 기록 중이다. 최근 사업연도 매출액은 1449억 엔으로 전년 대비 45% 증가했고 영업이익은 518억 엔으로 전년 대비 92% 늘었다. 명실상부 일본 대표 캐릭터 기업이다.산리오는 2020년부터 디지털 마케팅에 주력하며 다양한 지역과 다양한 캐릭터 효과로 실적이 급증했다.현 사장이 취임한 2020년 이래 산리오는 디지털 마케팅에 집중하는 동시에 지역 특색에 맞춘 캐릭터 전략 및 헬로키티 외 캐릭터 비중 확대를 도모해 왔다. 디지털 마케팅은 유튜브 콘텐츠 ‘헬로키티 앤 프렌즈(Hello Kitty & Friends)’ 릴리스나 틱톡, 인스타그램, 페이스북에서의 캐릭터별 계정 운영, 그리고 중국 웨이보, 위챗향 콘텐츠 유통에 주력했다.또한 캐릭터 다변화 전략도 결실을 맺어 2015년 3월 회계연도(FY15/3) 당시 70%였던 헬로키티 공헌도가 2025년 3월 회계연도(FY25/3)에는 35%(기타 개별 캐릭터 합산 46%, 믹스 캐릭터 18%)까지 감소했다.앞으로의 방향성은 캐릭터 세계관 확산을 위해 콘텐츠 제작 및 게임화에 집중하는 것이다.산리오의 캐릭터 세계관을 전 세계로 확산시키기 위해서는 테마파크, 영상 콘텐츠, 게임 등의 다양한 미디어 믹스가 필요한 것이 사실이다. 특히 단기 파급력이 큰 콘텐츠 제작 및 게임화에 투자를 집중하고 있으며 2027년 3월 회계연도(FY27/3)까지 500억 엔(투자가 없을 경우 최대 300억 엔 주주환원)의 인수합병(M&A) 예산을 배정하고 일본 및 해외에서 제작사 매물을 탐색 중이다.라이선스 아웃 분야도 의류, 완구 중심에서 식료품, 생필품 영역으로 확대하고 있다.산리오는 매출액의 절반이 라이선스 수입일 정도로 라이선스 사업 비중이 크다. 라이선스 계약을 통해 오프라인 상품 판매뿐 아니라 온라인 상품 유통, 콘텐츠 투자유치 등 종합적인 효과가 극대화되도록 노력하고 있다. 아울러 라이선스 분야도 현재 의류, 완구 중심에서 식료품, 생필품 영역으로 넓혀갈 예정이다.김현용 현대차증권 애널리스트