“스스로 과대평가하는 사람을 과소평가하지 말라” [베스트 애널리스트 추천 전략]

이미지 크게보기

찰리 멍거가 일론 머스크에 대해 언급한 문구 “스스로를 과대평가하는 사람을 절대 과소평가하지 말라(Never underestimate the man who overestimates himself)”를 생각해 봐야 할 시대인 것 같다.머스크뿐만 아니라 도널드 트럼프 대통령에게도 적용할 수 있는 표현이기 때문이다.최근 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장이 증시 고평가 발언을 하면서 주식시장 과열에 대한 우려가 제기되기도 했지만 트럼프 행정부는 주식시장의 과열을 연장시키려 하고 있다. 이에 대해서는 ‘r–g’ 관점으로 판단하고 있다. 여기서 r은 금융 억압, g는 국가 자본주의다. r-g 관점은 ‘금리(r)’와 ‘성장률(g)’의 차이를 분석해 경제정책이나 시장 방향성을 해석하는 틀이다. 트럼프의 전략은 금리를 낮추고(r↓) 성장률을 높여(g↑) 자산시장과 경제성장을 동시에 자극하려는 접근이다. 그 정책들에 대한 추진력을 결코 과소평가해서는 안 될 것이다.한편 올해 달러화 약세에 대한 전망이 지배적인 듯하다. 그런데 환율은 상대적인 것이기 때문에 원화에 대해서도 고려할 필요가 있는데 의외로 원화에 대한 분석은 적은 듯하다. 달러화 약세에 대한 시장의 전망은 과대평가되어 있는 반면 원화 약세에 대한 시장의 전망은 과소평가되어 있는 리스크를 주의할 필요가 있겠다.한국 자본시장 구조개혁을 위한 정책들이 계속 추진되고 있다. 다음 정책은 ‘배당소득 분리과세’이며 11월쯤 결정될 예정이다.그런데 배당소득 분리과세 결정 이후에는 어떤 정책이 자본시장 구조개혁을 이어갈 수 있을까.다음 단계를 위한 정부의 고민이 이미 시작되고 있다고 판단하며 현시점에서 주목하는 것은 민간의 자본을 활용하는 것이며 그 첫 번째 수단은 150조원 국민성장펀드다. 4분기 중 더욱 구체화될 것으로 예상한다.관심 업종은 세 가지다. 제2의 국가 간 해군력 확대 경쟁(Naval Race)이 진행되고 있는 조선 업종의 실적이 추가적으로 개선될 가능성을 주목한다. 10월 말 실적발표가 예정되어 있다.또 원화 약세의 재개에 따른 수출 경쟁력 개선 및 인바운드 관광 확대의 수혜를 동시에 기대할 수 있는 화장품 업종, 확장재정을 지향하는 현 정부에서 가장 강력히 지원하는 로봇 테마 등이다.