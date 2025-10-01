이재명 대통령 10월 1일 용산 대통령실 청사에서 열린 샘 알트만 오픈 AI CEO 접견에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 샘 알트만 CEO, 이재명 대통령. 사진=대통령실사진기자단

최태원 회장(오른쪽)과 샘 올트먼 OpenAI CEO(왼쪽)가 1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 창밖을 보며 환담을 하고 있다. 사진=SK그룹

이재명 대통령이 1일 서울 용산 대통령실에서 챗GPT 개발업체인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 만났다.대통령실은 '세계 AI 3대 강국 달성'을 국정의 핵심 목표로 천명한 이 대통령에게 이번 접견은 이 분야를 선도하는 기업인을 만나 조언을 구할 소중한 기회로 여겨져 그 의미가 적지 않다고 설명했다.특히 이 자리에는 이재용 삼성그룹 회장과 최태원 SK그룹 회장도 참석, 오픈AI와 국내 기업의 협력에 대한 논의도 자연스럽게 이뤄졌다.이 대통령은 우선 "제가 챗GPT 유료 구독자"라고 인사를 건네자 올트먼 CEO는 "유료 구독자가 제일 많은 나라가 한국이라는데, 감사하다"고 화답했다.이어 이 대통령은 모두발언에서 "과거 만화에서 보던 것이 현실이 됐다. 인공지능 개발은 금속을 개발하는 것과 같은 엄청난 효과를 가져온다고 한다"며 올트먼 CEO를 향해 "완전히 새로운 세상을 열어주신 것 같다"고 언급했다.그러면서 "그 세상은 행복한 세상일 수도 있고, 아주 위험한 세상일 수도 있다"며 "행복한 세상이 되도록 노력해주시길 바란다"고 당부했다.이에 올트먼 CEO는 "그렇게 하도록 노력하겠다"고 답한 뒤 "한국은 번창하는 AI 생태계를 개발한다는 목표를 가지고 있는데, 이 분야에서 함께 하게 돼 기쁘게 생각한다"고 말했다.특히 "한국은 세계 어느 국가도 갖고 있지 않은 산업기반을 갖고 있다"며 "소버린 AI(정부주도 AI)의 목표를 같이 지원할 수 있길 바란다. 국가적으로 필요한 수요도 같이 지원하면서 AI를 통해 행복한 세상을 만들기를 바란다"고 밝혔다.아울러 "한국의 유망한 협력 기업들과 함께하게 된 것도 기쁘게 생각한다. 삼성, SK하이닉스와 파트너십을 맺어 기쁘게 생각한다"고도 했다.이재용 삼성전자 회장은 "정부가 앞장서고 기업이 함께 뛴 결과 단기간에 대한민국 AI 인프라 혁신에 커다란 토대를 마련하게 됐다"며 "이번 (오픈AI와의) 협력을 계기로 대한민국이 중심에 서서 글로벌 AI 패러다임을 선도할 수 있다고 확신한다"고 말했다.그는 "삼성은 앞으로도 국가적 비전에 적극 동참하겠다"며 "안정적 반도체 공급은 물론 중소기업과 벤처기업을 포함하는 건강한 AI 생태계 육성에 앞장서겠다"고 약속했다.이어 "청소년들을 대상으로 우수 AI 인력 양성에도 힘쓰겠다"며 이 대통령께서 유엔총회서 말씀하셨듯 '모두를 위한 AI' 비전이 국제사회의 뉴노멀로 자리 잡도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.최태원 SK그룹 회장은 "아주 중요한 파트너인 올트먼 회장과 함께해 기쁘다"며 "저희도 AI 3대 강국을 위해 SK가 할 수 있는 일들 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.최 회장은 "올트먼 회장은 특히 우리에게 메모리 반도체와 관련한 커다란 주문을 했다"며 "대한민국 AI 인프라 확충의 발판이 되고, 그 발판이 계속돼서 저희가 AI 3대 강국이 될 수 있길 기대한다"고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com