연속 금리 인하에 투자심리 회복… ‘청라 SK V1’ 관심 집중

2월과 5월, 한국은행의 잇따른 기준금리 인하 조치가 투자자들의 시선을 다시 수익형 부동산으로 돌려놓고 있다. 고금리 시기 위축됐던 투자 심리도 서서히 풀리고 있다.특히 아파트 대출 규제가 장기간 지속되면서 대체 투자처에 대한 수요와 함께 금리 하락이 맞물리며 수익형 부동산으로의 이동이 한층 뚜렷하게 나타나고 있다.여기에 미국 연준의 추가 금리 인하 가능성이 제기되면서 국내 금리 역시 추가 하락 기대감이 커지고 있다. 트럼프 대통령까지 직접 인하 필요성을 강조하고 있어 글로벌 금융 환경 전반이 완화되는 국면에 들어섰다는 평가다.금리 인하는 대출 부담을 완화해 자금 조달 여건을 개선하고, 임대·실사용 수요 모두를 자극한다. 특히 임대 수익을 기반으로 하는 수익형 부동산은 이자 비용이 줄어드는 만큼 투자 진입 장벽이 낮아져 수요 확대가 뒤따르는 구조다.이 가운데 지식산업센터는 제조업, IT, 디자인, 미디어 등 다양한 업종이 입주할 수 있는 복합 업무 공간으로, 임대 수익과 실사용 가치가 동시에 존재한다는 점에서 안정적 투자처로 꼽힌다. 경기 침체와 고금리로 위축됐던 수요도 금리 하향세와 함께 다시 살아날 가능성이 커지고 있다.이러한 흐름 속에서 인천 청라국제도시에 들어서는 대규모 업무시설 ‘청라 SK V1’이 주목 받고 있다.청라 SK V1은 지하 2층~지상 10층 규모로 조성되는 복합 비즈니스 단지다. 지식산업센터, 분양 창고, 근린생활시설 등이 함께 들어서 산업·물류·사무 기능은 물론 상업 및 휴게 기능까지 단지 내에서 원스톱으로 해결할 수 있다. 스타트업부터 중소기업, 제조·유통 기업, 본사 이전을 검토하는 대기업까지 다양한 수요층이 입주할 수 있는 구조다.교통 인프라 확장도 더해진다. 청라IC·북인천IC·제2외곽순환도로 등 기존 도로망에 더해, 올해 말 개통 예정인 제3연륙교와 서울지하철 7호선 청라 연장 공사까지 더해져 서울 도심과 인천공항을 20분대에 연결하는 광역 교통 인프라를 확보했다.또한 스타필드 청라(2027년 예정), 아산병원 청라 분원(2029년 예정) 등 대형 개발 호재가 예정돼 있어, 청라가 주거와 비즈니스가 공존하는 자족도시로 빠르게 성장하면서 청라 SK V1의 미래가치도 함께 높아지고 있다.설계 역시 차별화 했는데 무엇보다 차량이 단 3번의 회전만으로 7층까지 곧장 진입할 수 있는 직선형 드라이브인 시스템을 적용해 물류·유통 기업의 업무 효율을 극대화했다. 각 호실 앞까지 차량 접근이 가능한 도어투도어 구조, 발코니와 테라스형 오피스, 포켓형 휴게 공간, 입주사 회의실, 옥상정원 등 다양한 특화 설계도 도입됐다. 전 호실 개별 냉난방과 환기·배기 시스템까지 완비해 입주 기업의 편의와 만족도를 높였다.업계 관계자는 “청라 SK V1은 즉시 입주 가능하며 입지와 교통망, 특화 설계, 세제 혜택을 갖춘 안정적 투자처로 금리 인하 기조 속 수익형 부동산 대안으로 실수요자 뿐만 아니라 투자자들에게도 다시 주목 받고 있다”고 말했다.수도권 과밀억제권역에서 이전 시, 법인세 또는 소득세를 5년간 면제 혜택을 받을 수 있는 점도 이전 계획이 있는 기업체라면 눈여겨 봐야 할 포인트다.청라 SK V1의 홍보관은 현장에 마련돼 있으며, 방문 예약제를 통해 상담이 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com