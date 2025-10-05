사라진 돌반지, 텅 빈 금은방…‘사상 최고’ 금이 만든 풍경

“금목걸이 빼고 나가라고?”

금값이 오르면서 금 함량을 낮춘 가성비 장신구 제품을 찾는 고객들이 늘고 있다. 서울의 한 주얼리 매장에서 판매 중인 10K 제품들. 사진=연합뉴스

‘금 이외 모든 것은 신용일 뿐’ 더 간다

금은방 쇼케이스 불이 꺼지고 돌잔치 돌반지는 사라졌다. ‘사상 최고가 금’이 한국 사회를 바꿔놓고 있다.2008년 ‘세금 낭비’라며 비난을 받았던 전남 함평의 ‘황금박쥐상’(순금 162kg)은 최근 들어 새로운 별명을 얻었다. 금값이 치솟으며 몸값이 10배 이상 뛰자 ‘금테크의 귀재’라는 역설적인 재평가가 나온다. 불과 10여 년 전만 해도 세금 낭비의 상징으로 조롱받던 조형물이 이제는 ‘이만한 투자 자산도 없었다’는 칭찬을 듣는 셈이다.SNS에서는 위험에 처할 뻔했다며 외출 시 금목걸이를 하면 안 된다는 경고성 제보가 잇따른다. 사상 최고가를 찍은 금값 탓에 강도의 표적이 될 수 있다는 이유다. 부의 상징으로 여겨지던 금 장신구가 사치품이 아니라 위험 수단이 됐다.결혼을 앞둔 신혼부부들 사이에서는 전통적으로 준비하던 금 세트를 포기하는 경우가 늘고 있다. 조금이라도 비용을 줄이기 위해 18K 대신 14K 반지를 고르거나 다이아몬드나 실버 제품으로 눈을 돌리는 식이다.돌잔치 풍경도 확 바뀌었다. 한때 ‘돌잔치=돌반지’가 당연한 공식처럼 여겨졌지만 요즘엔 현금이나 상품권, 아기 장난감, 촬영비 등 실용적인 선물이 대세다. 금은방 진열대에도 돌반지는 네댓 개 남짓만 전시돼 있거나 아예 취급을 중단하는 곳도 적지 않다. 금값이 치솟으며 판매가 뚝 끊겼기 때문이다. 한 돈짜리 대신 반 돈(1.875g)이나 1g짜리 ‘미니 골드’로 중량을 줄여 선물하는 사례가 늘었지만 1g 반지 가격만 해도 20만원에 육박한다. 이마저도 부담스럽다는 반응에 최근에는 0.2g짜리 초슬림 돌반지까지 등장했다.서울 종로 귀금속 거리는 이 ‘황금의 역설’을 그대로 보여준다. 총 165개 호실이 모여 있는 대형 귀금속 상가에서 불이 꺼진 매장이 하나둘 늘고 있다. ‘임대 문의’ 종이가 붙은 쇼케이스가 즐비하고 상인들은 “금값이 상승한 뒤로 예물이나 돌반지를 사러 오는 손님이 크게 줄었다”고 하소연한다.예물·돌반지로 쓰이는 수요가 줄어드는 대신, 투자 수요는 폭발적으로 늘고 있다. 은퇴자들은 은행 창구 앞에서 금 통장을 만들겠다며 줄을 선다. 2030세대는 스마트폰을 켜고 소액으로 투자 방법이나 골드 ETF를 검색한다. ‘소금족(小金族)’, ‘콩알금테크’란 신조어까지 생겼다. 1g짜리 하트 골드바 같은 저중량 제품을 구매하는 이들이다.천정부지로 치솟는 금값이 만들어낸 시대의 풍경은 한국에서 특히 극적이다. 10월 1일 국내 금 투자자들은 천당과 지옥을 오간 하루를 경험했다. 국내 금 가격이 사상 처음으로 g당 20만원을 돌파했으나 불과 몇 시간 만에 10% 넘게 급락하며 ‘롤러코스터 장세’를 연출한 것이다. 변동성이 크지 않은 자산으로 알려진 금에서 좀처럼 보기 어려운 장면이었다.한국거래소 금시장을 추종하는 ‘ACE KRX금현물’ ETF에는 정적변동성완화장치(VI)까지 발동됐다. 투자 수요가 단기에 몰리며 해외 시세보다 국내 금값이 더 비싸게 형성되는, 이른바 ‘김치 프리미엄’이 크게 벌어졌기 때문이다. 한국거래소도 이례적인 현상에 대해 “지난 9월 KRX 금시장의 일평균 가격이 국제 금 가격 대비 높은 수준을 유지했다”며 “글로벌 시장 상황에 따라 가격이 급변할 가능성이 높으니 투자에 유의해야 한다”고 경고했다. 실제 지난 2월에도 미 정부의 관세정책 불확실성 속에 안전자산 선호 심리가 급격히 몰리며 김치 프리미엄이 20% 이상 치솟았다가 불과 2주 만에 2%대로 꺼지며 투자자들이 큰 손실을 떠안은 바 있다.최근 사상 최고치를 경신한 금값은 트럼프 행정부의 관세정책 관련 불확실성이 안전자산 수요를 자극한 가운데 미국 중앙은행(Fed)이 금리인하를 재개한 영향이 크게 작용했다. Fed는 연내 추가로 두 차례 금리인하에 나설 전망이다. 도널드 트럼프 대통령의 경제 책사로 꼽히는 스티븐 마이런 신임 Fed 이사는 지난 9월 25일(현지 시간) “현재 미국의 기준금리는 중립 수준보다 약 2%포인트 높은 긴축적 영역에 있으며 공격적으로 인하돼야 한다”고 밝혔다.시장도 2026년 상반기까지 금리인하가 이어질 것으로 보고 있다. 금리가 내려가면 시중에 돈이 풀리면서 물가상승 우려가 커지는데 이런 때일수록 투자자들은 ‘가치가 변하지 않는 자산’인 금으로 몰린다.각국 중앙은행들도 마찬가지다. 금리는 떨어지는데 채권 같은 자산의 실질 수익률은 낮아지니 무이자지만 안전한 금을 비축하려는 것이다. 지난 5월 이후 중국 정부의 신용대출을 통한 금 거래 제한으로 실물 수요가 크게 줄었지만 각국 중앙은행의 매입이 이를 상쇄하며 수요는 여전히 강했다.역사적으로도 같은 흐름이 반복됐다. 과거 Fed가 금리 동결을 끝내고 인하로 돌아섰던 4번의 사례에서 금값은 평균 16%가량 올랐다. 이번에도 비슷한 국면이 펼쳐지고 있는 셈이다.장기적 관점에서도 금값의 구조적 상승은 여전히 유효하다는 분석이 힘을 얻고 있다. ‘변화하는 세계 질서’의 저자 레이 달리오는 최근 “현재 상황은 1930~40년대(대공황과 세계대전) 또는 1970~80년대(닉슨쇼크·오일쇼크)와 유사하다”고 지적했다. 2020년 코로나19 팬데믹과 2022~2023년 유럽·중동에서의 전쟁으로 각국은 단기간에 막대한 부채를 떠안았다. 이는 미국을 넘어 전 세계 초장기 국채의 신뢰성을 흔들었고 각국 외환보유고에서 금과 국채 비중이 갈라지는 ‘디커플링’ 현상을 불러왔다. 최진영 대신증권 애널리스트는 “‘금 이외 모든 것은 신용일 뿐’이라는 JP 모건의 말이 공감되는 순간”이라고 설명했다.신흥국 중앙은행들의 금 매입도 꾸준히 늘고 있다. 자국 통화에 대한 불신이 커질수록 금의 희소성과 매력은 더욱 커진다. 상상인증권 최예찬 애널리스트는 “금은 기본적으로 안전자산이어서 주식보다 낙폭은 작지만 조정이 잦은 특성이 있었다”며 “그러나 2022년 말 이후 중앙은행들의 대규모 매수세가 본격화하면서 조정 없이 고점을 경신하는 새로운 국면에 들어섰다”고 진단했다. 그는 “Fed의 금리인하 재개와 트럼프 행정부의 정책 불확실성, 신흥국 중앙은행의 매수세가 맞물리며 금 가격은 2026년까지 상승 흐름을 이어갈 가능성이 높다”고 전망했다.단, 단기적 변수는 유동성이 본격적으로 풀리는 시점이다. 이때는 오히려 주식과 같은 위험자산으로 자금이 이동할 수 있다. 금은 정책금리 인하가 기대되는 구간에서는 압도적인 성과를 보이지만 유동성이 본격적으로 팽창하는 국면에 들어서면 상대적으로 저조한 성과를 보인다. 실제로 2020년 3~4월 제로금리 정책이 추진되자 금 가격은 S&P500보다 먼저 회복했으나 유동성이 대거 풀린 7~8월에는 조정을 받으며 S&P500 대비 성과가 뒤처졌다.현재 미국은 금리인하 사이클에 맞춰 건설 경기 부양을 추진하고 있으며 양적긴축(QT) 종료 가능성까지 거론된다. 미국발 유동성이 본격화된다면 전통적 안전자산인 금보다는 위험자산이 더 주목받을 수 있다.최진영 애널리스트는 “지금처럼 금리인하 사이클에서는 대표적 헤지 자산인 금으로 자금이 집중될 수밖에 없다”면서도 “장기적으로 각국 정부의 외환보유고에서 금 비중이 국채를 넘어선 것은 구조적 변화를 보여준다. 그러나 유동성이 반영되기 시작할 2026년 초부터는 안전자산 수요가 후퇴하고 산업금속이나 에너지 섹터 등 위험자산이 새로운 주도권을 잡을 수 있다”고 내다봤다.정채희 기자 poof34@hankyung.com