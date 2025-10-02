사진='디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리' 투시도

서울 중심 오피스 시장이 기업들에게 점차 ‘비용의 늪’으로 변모하고 있다. 끝없이 치솟는 임대료가 이제 기업 경영의 심각한 부담으로 작용하고 있는데 따른다.이러한 현상은 글로벌 부동산 서비스 기업들의 보고서에서도 명확히 드러나는데, 쿠시먼앤웨이크필드의 조사에 따르면 2025년 2분기 서울 오피스의 명목 임대료는 지속적으로 상승하여 이미 상당한 수준에 도달했고, 낮은 공실률이 이어지며 기업들은 공간 확보에 난항을 겪는 상황이다.이처럼 기업들을 옥죄는 높은 임대료와 제한된 공간 문제는 대기업마저 '탈(脫)서울'을 결심하게 만든다. 과거 서울의 심장부에 둥지를 트는 것이 기업의 위상을 상징했으나, 이제는 그 상징성이 막대한 비용 부담 앞에서 현실적인 한계를 드러내고 있다.실제 주요 대기업 일부는 비용 효율성을 최우선으로 고려하며 서울 외곽이나 수도권으로 본사나 주요 사업부를 이전하는 움직임을 가속화하고 있다. 이들의 탈서울 행보는 서울 오피스 시장의 현 상황이 더 이상 외면할 수 없는 심각한 수준에 이르렀음을 방증한다.이러한 문제는 임대료에만 국한돼 있지 않다. 설상가상으로 건설사들 또한 치솟는 공사비를 감당하기 힘들어지면서 서울 중심부 오피스 공급을 점차 축소하고 있다. 인건비, 자재비 등 원가 상승 부담이 가중되면서, 사업성이 상대적으로 낮은 서울 중심 개발은 위축되고 서울 외곽이나 수도권 지역으로 공급의 무게추가 이동하는 추세다.결국, 기업들은 서울 중심 오피스의 터무니없이 높아진 임대료를 피해 서울 외곽이나 수도권으로 사옥을 마련하거나 이전하는 것을 필수 전략이 됐다. 과거 서울 외곽이나 수도권이라는 지역적 한계는 ‘교통의 불편함’으로 직결됐지만, 이제는 GTX와 같은 광역 교통망 구축으로 물리적인 거리감을 획기적으로 좁히는 메리트가 존재하기 때문이다.이에 대해 부동산 업계 관계자는 “비싼 임대료를 주고 서울 중심에 사옥을 고집하는 것은 더 이상 기업의 경쟁력을 높이는 길이 아니다. 오히려 그 비용을 회사의 발전과 성장에 투자하지 못하는 구시대적인 발상이 될 수 있다”라면서 “합리적인 비용으로 쾌적한 환경, 그리고 탁월한 접근성까지 갖춘 수도권 지식산업센터가 기업의 미래 성장 가능성을 위한 현명한 선택지가 되고 있다”라고 강조했다.이제 기업의 전략적 움직임이 중요해진 가운데, 경기 안양 평촌권역에 들어서는 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’에 대한 이목 역시 높아지고 있다. 이 단지는 서울 오피스 시장의 문제점과 구시대적 발상을 넘어선 해답을 제시하며, 기업의 비용 효율성 증대와 함께 미래 경쟁력을 강화할 수 있는 여러 장점을 두루 갖췄다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 서울 오피스의 비싼 임대료 문제를 해결할 시장 수준 대비 압도적인 분양가격을 내세웠다. 3.3㎡당 평균 800만원대부터 시작되는 분양가는 치솟는 공사비에도 불구하고 서울 및 경기 주요 지역의 신규 지식산업센터와 비교해도 월등히 경쟁력 있는 수준이다. 이 가격은 서울 도심의 높은 임대료와 보증금 부담에 시달리던 기업들에겐 더할 나위 없는 장점일 수밖에 없다.여기에 파격적인 금융 혜택으로 초기 비용 부담까지 적다. 선착순 한정으로 계약금 10% 중 5%를 자납하면 5% 계약금 무이자 대출과 계약축하금(5%)을 지원한다. 또한 계약금 10%를 자력으로 납부할 경우 계약축하금(5%)과 계약금 이자 지급(연 5%, 3년치 일시지급), 입주 시 잔금지원(10%) 등이 주어진다.뿐만 아니라, ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 기업의 성장과 임직원의 생산성을 극대화할 수 있는 우수한 상품성을 자랑한다. 지하 4층~지상 18층 규모에 최고 5.7m 층고(일부), 드라이브인 시스템(일부), 가변형 호실 설계는 제조업부터 IT, 디자인 기업까지 다양한 업종의 효율적인 업무 환경을 지원한다. 테라스, 옥상정원 등 쾌적한 휴게 공간은 임직원의 워라밸과 창의성 향상에 기여하며, 이는 서울 도심의 제한적인 오피스 공간에서 누리기 어려운 수준 높은 업무 환경을 제공한다.입지적으로도 서울 중심 오피스의 장점을 대체할 수 있는 충분한 매력을 지닌다. 지하철 1, 4호선 금정역이 도보권에 있으며, 여기에 GTX-C노선(예정) 금정역과 동탄~인덕원선 호계역(예정, 가칭)까지 이용할 수 있는 ‘쿼드러플 역세권(예정)’ 입지를 확보했다. 서울 주요 업무지구로의 탁월한 접근성과 함께, LS그룹 계열사 및 다양한 기업이 밀집한 비즈니스 클러스터 내 들어서 있어 대기업 시너지 효과까지 쉽게 누릴 수 있다.경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 상담이 가능하며, 자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com