사진=지난 1일 '경량안전리어카 지원 사업 업무 협약식'에서 기념사진을 찍고 있는 모습(좌측부터 한국교통안전공단 경기북부 황현주 본부장, 의정부노인종합복지관 최종록 관장, 끌림컴퍼니 협동조합 이진재 대표)

끌림컴퍼니 협동조합(대표 이진재)은 지난 10월 1일 의정부노인종합복지관에서 한국교통안전공단 경기북부본부(본부장 황현주), 의정부노인종합복지관(관장 최종록)과 함께 “경량안전리어카 지원 사업” 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.끌림컴퍼니 협동조합(이하 끌림)은 폐지수거 어르신들에게 기존 70kg에서 38kg으로 경량화된 안전 리어카를 장기 무상 대여하고, 리어카 양옆에 광고를 부착해 광고비 일부를 추가 수입으로 지급하는 사업을 운영하고 있다. 이 리어카는 도로교통법상 보행로 운행이 가능해 안전성을 확보했으며, 어르신들의 소득 향상에도 기여하고 있다.또한, 끌림은 광고 리어카를 끄는 어르신들에게 ‘자원재생활동가’이자 ‘광고인’이라는 새로운 이름을 부여해 기존 폐지수거 어르신에 대한 사회적 인식을 개선하고 어르신의 자긍심을 높이고 있다. 이번 협약에서 한국교통안전공단 경기북부본부가 제공한 광고 시안에는 교통안전 메시지가 담겨 있어, 어르신들은 폐지를 수거하는 동시에 지역사회의 ‘교통안전 홍보대사’ 역할도 수행하게 된다.이번 협약은 경기북부 보행사망자 중 고령자 비율이 80.5%에 달하는 현실 속에, 폐지수거 어르신들의 안전과 생활 안정을 동시에 도모하기 위해 마련됐다.최종록 의정부노인종합복지관 관장은 이번 협약이 폐지수거 어르신들의 처우 개선과 교통 안전 강화를 위한 협력의 장으로 이어지길 기대했다.황현주 한국교통안전공단 경기북부본부장은 이번 협약을 통해 어르신들의 생명과 안전을 지키고 사회적 약자를 배려하는 교통 복지 도시 의정부 조성에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.이진재 끌림 대표는 경기북부 한국교통안전공단, 의정부노인종합복지관과의 협력으로 끌림의 리어카가 광고 리어카에서 나아가, 안전 광고 리어카로 발돋움할 수 있도록 적극적인 협력을 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com