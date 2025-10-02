위벨롭먼트, “인쌩맥주” 상표권 최종 인수 완료

주식회사 위벨롭먼트는 주식회사 데일리비어와의 ‘인쌩맥주’ 상표권 관련 협의를 마무리하고, “인쌩맥주” 상표권을 공식적으로 인수했다고 발표했다. 이번 인수를 통해 주식회사 위벨롭먼트는 “인쌩맥주” 브랜드의 독점적 권리를 확보하며, 가맹점의 안정적인 경영과 장기적 성장 전략을 본격화할 수 있는 기반을 마련했다.또 이번 상표권 인수를 계기로 브랜드 소유권을 확실히 확보했을 뿐만 아니라, 지적재산권 리스크를 해소하며 경영 안정성을 강화했다. 아울러 브랜드 자산 가치를 높이고 시장 확장의 토대를 마련함으로써, 장기적인 성장 전략을 추진할 수 있는 환경을 갖추게 되었다.회사 관계자는 “이번 상표권 매입을 통해 주식회사 위벨롭먼트는 브랜드의 IP 재산권의 법적 안정성과 독점권을 확보했다. 이는 가맹점주와 소비자 모두에게 확실한 신뢰를 보장하는 동시에, 향후 안정적인 브랜드 성장을 이끌어 갈 든든한 기반이 될 것이다.”라고 밝혔다.앞으로 주식회사 위벨롭먼트는 신뢰 기반의 경영을 바탕으로 국내 시장 점유율 확대는 물론, 글로벌 진출 전략도 본격적으로 추진할 계획이다. 그동안 가맹점주와 기업 이해관계자들의 주요 쟁점이었던 상표권 분쟁을 해소함으로써, 자사 브랜드의 신뢰도를 높이고 성장 동력을 강화하게 되었다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com