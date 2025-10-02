올 수주실적 ‘3조 클럽’ 달성으로 견조한 수익 확보 예상

신용등급 상향·개발사업 호조에 외국인도 러브콜, 주주가치 제고에 박차

HDC현대산업개발이 올해 수주한 서울 용산구 한강로3가 40-641일대 7만1,901㎡ 부지에서 진행되는 도시정비사업인 용산 정비창 전면 1구역 재개발 구역 조감도. HDC현대산업개발 제공

리스크 관리와 안정적 수주로 신용등급 업계 상위권

올해 들어 최고가 기준 주가 약 50% 상승

외국인·연기금 러브콜 쇄도

HDC현대산업개발이 추진해온 재무구조 개선과 내실 경영 전략이 시장에서 신뢰를 얻으며 성과로 이어지고 있다. 안정적인 신용등급 유지, 부채비율 개선, 자산 효율화 성과가 확인되면서 최근 회사채 수요예측에서 투자자 관심이 집중되며 모집액을 초과한 바 있다. HDC현대산업개발은 앞으로도 재무 안정성을 토대로 책임 있는 성장을 이어간다는 계획이다.HDC현대산업개발은 올해 4조3059억 원의 매출 목표를 제시했다. 1만여 세대의 분양과 천안 아이파크 시티, 서울원 아이파크, 운정 아이파크 시티 등 대규모 프로젝트 본격화로 안정적인 성장이 기대된다. 신규 수주에서도 긍정적인 행보를 이어간다. 올해 수주 목표치는 4조 6981억 원이다. 특히 도심 복합개발과 대도시 정비사업을 집중적으로 추진하고 있다. 실제로 올해 도시정비사업 누적 수주액은 3조7874억 원으로 이미 ‘3조 클럽’을 달성했으며 이는 지난해 연간 수주 실적(1조3331억원)을 크게 상회하는 것이다.가장 돋보이는 성과로는 신용등급 상향조정이 있다. 지난해 정기 평가에서 신용평가 3사가 일제히 HDC현대산업개발의 신용 평가등급을 상향했고, 올해 금융기관 정기 신용등급평가에서도 우리은행, KB국민은행, 하나은행이 신용평가등급을 상향조정 하였다. 수주와 공급회복과 더불어 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발채무 감소도 신용등급 향상에 주효했다는 평가다.HDC현대산업개발은 2022년부터 선제적으로 우발채무 규모를 관리하기 시작해 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 우발채무를 지난해 말 기준 2조2040억 수준으로 줄였으며, 2025년 1조 원대로 관리해 나갈 예정이다. 반면, 현금성자산(단기금융상품 포함)은 지난해 말 기준으로 1조 143억 원으로 증가했는데 이는 전년 대비 약 43%가량 증가한 규모다.이러한 재무구조 개선은 향후 HDC현대산업개발의 개발사업 추진력과 신성장 동력 확보에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 서울원 아이파크, 파주 메디컬 클러스터, 용산 정비창 전면 1구역 등 굵직한 복합개발 프로젝트가 본격화되는 시점에서 안정된 재무구조는 회사의 지속 가능성을 높이는 핵심 요인이 될 것으로 기대하고 있다.수익 성장이 가시화되면서 HDC현대산업개발 주가 역시 시장에서 좋은 평가를 받으며, 성장세를 보인다. 서울원 아이파크의 성공적인 분양과 분양을 앞둔 단지들의 안정적 수익 창출 기대감이 반영됐다는 평가다.이처럼, 미국발 관세 부침에 증시가 요동치는 상황에서도 올해 2월 3일 종가기준 1만6100원에서 6월 12일 장중 2만7850원으로 큰 폭으로 상승하며 52주 최고가에 근접하기도 했다. 이는 건설업종에서 눈에 띄는 성과로, 2월 3일부터 4월 25일까지 기준으로 KRX 건설지수는 10% 상승하는 데 그친 반면(583.48→643.34), HDC현대산업개발은 주요 10대 건설사 중 가장 높은 상승률을 기록했다.HDC현대산업개발 관련 투자 보고서를 발간한 14개 증권사 모두 주가 상승을 전망하고 있다. 최근 KB증권은 HDC현대산업개발의 목표주가를 3만1500원에서 3만4000원으로 상향 조정한 바 있다. 현재 주가에서 여전히 추가 상승 여력이 있다는 평가다.안정적 재무성과에 더해 주가도 급등하면서 HDC현대산업개발은 증시에서 외국인과 연기금의 러브콜을 한 몸에 받고 있다. 2023년 말 5.64%였던 연기금 지분율이 2025년 6월 말 기준 13.14%로 증가한 바 있다. 외국인은 서울원 아이파크가 분양하기 전 2024년 10월 약 10.5%에서 2025년 8월 기준 약 15%로 지분율을 확대해 나가고 있다.HDC현대산업개발은 주요 기관투자자들의 지분 확대 흐름에 맞춰, 주주가치 제고에도 힘쓰고 있다. 최근 꾸준한 배당 확대를 통해 안정적인 주주환원 기조를 보인 것이 대표적이다. 2018년 주당 500원(배당 성향 9.6%)에서 출발한 현금배당은 2020년 600원, 2023년에는 700원까지 상승했다. 2025년 3월 정기 주주총회에서도 주당 700원의 배당을 결의했고, 배당 성향은 28.3%에 이르렀다.HDC현대산업개발은 단순한 배당금 확대에 그치지 않고, 배당정책 정비에도 나섰다. 2024년 향후 3년간 별도기준 당기순이익의 20% 이상을 배당하겠다는 중장기 정책을 명문화했고, 배당 기준일 역시 정관개정을 통해 주주 입장에서 배당예측이 가능하도록 변경되었다. 여기에 더해, 올해 3월에는 이사회 결의를 통해 약 100억 원 규모의 자사주 50만8646주를 직접 매입하기로 결정하는 등 주주가치 제고 의지를 더욱 분명히 했다.HDC현대산업개발 관계자는 “최근 건설업 전반이 위축된 상황에서도 당사는 디벨로퍼로서의 역량과 재무 건전성을 바탕으로 투자자 신뢰를 확보했다”면서 “특히 회사채 수요예측에서 모집 규모를 크게 웃도는 2320억 원의 투자 수요가 몰리며 시장에서 재무성과가 다시 한번 확인됐다”고 설명했다.이 관계자는 “이를 기반으로 중장기적으로도 안정적인 자금 운용 전략을 이어가겠다”며 “지난해 신용등급 상향에 이은 회사채 흥행, 실적 개선 등 구체적인 성과들에 힘입어 도심 복합개발과 도시정비사업 등 미래 성장 기반을 체계적으로 확보해 지속가능한 수익 창출에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com