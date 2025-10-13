모에브, 오는 11월까지 ‘결정적 무드’ 캠페인 실시

헤어케어 브랜드 모에브(moev)가 오는 11월까지 ‘결정적 무드’ 캠페인을 실시한다.이번 캠페인은 모에브만의 감성으로 머릿결부터 보이지 않는 결까지 돌보자는 브랜드 메시지를 담아 브랜드 주요 컬러인 딥 레드와 공식 모델 한예슬의 무드를 담아 브랜드의 비주얼과 감성을 전달한 것이 특징이다.모에브는 이번 캠페인 기간에 옥외광고, 뮤직 페스티벌 행사 참여, 5성급 호텔 콜라보 등 마케팅을 전개할 계획이다. 먼저 서울 주요 지역에서 대규모 옥외 광고를 진행할 예정이며, 글로벌 아티스트 지드래곤(GD)와 태연이 출연하는 뮤직 페스티벌 ‘매들리 메들리(MADLY MEDLEY)’ 홍보 부스에도 참여, 국내외 소비자 공략에 나선다.특히 모에브는 이번 캠페인을 기념해 대표 제품과 함께 스페셜 기프트를 담은 맥스에디션을 제작, 다양한 마케팅을 진행할 예정이다. 모에브 맥스에디션은 아누카틴 라인의 ▲샴푸 ▲트리트먼트 ▲헤어 오일 에센스 ▲헤어 스티머 프로 ▲초대형 입욕제로 구성돼 모에브만의 감성을 즐길 수 있다. 11월과 12월에는 5성급 호텔인 인천 네스트호텔과의 협업을 통해 호캉스에서 모에브 제품을 경험할 수 있는 프로모션도 진행한다.주요 제품인 ‘모에브 아누카틴 샴푸’는 로맨틱한 향으로 집대성, 하트페어링 등 프로그램에서 ‘플러팅 샴푸’라 불리는 제품이다. 식약처에서 탈모 증상 완화 기능성을 인정받은 아누카틴 라인은 아누카 사과 추출물, 비오틴과 아미노산을 배합한 ‘아누카틴™’이 2만 ppm 함유됐다.관계자는 “모에브는 감각적인 무드와 제품력에서도 인정을 받아 국내는 물론 글로벌 시장에서 관심을 받고 있다”며 “이번 캠페인을 통해 모에브가 전하고자 하는 가치를 경험해 보길 바란다”고 강조했다.모에브는 2024년 7월에 론칭한 이후 1년 만에 53만개 판매 돌파, 올리브영 1위(헤어케어 카테고리)를 달성한 바 있다. 올리브영 입점 직후 헤어케어 카테고리에서 판매 상위 아이템으로 떠오르며, 일부 매장과 온라인몰에서는 품절대란을 기록했다.나아가 모에브는 글로벌 K-뷰티 유통사인 실리콘투·미국 대형 소매 업체 TJX와의 협업을 통해 동아시아, 유럽, 북미에도 진출해 있으며, 중동, 남미에도 수출을 확대할 예정이다. 모에브는 올리브영, 시코르 등 국내 H&B 스토어와 백화점에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com