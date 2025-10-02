서울 시내 한 공인중개사사무소에 아파트 전세 매물 시세가 게시돼 있다. 사진=뉴스1

부동산 대출규제 강화로 전세절벽 현상이 서울 아파트 시장에서 가시화되고 있다. 정부의 ‘6·27 대책’ 이후 신규 전세 계약이 30%이상 급감하고 기존 세입자들의 갱신요구권 사용은 급증한 것으로 나타났다.2일 부동산 중개·분석업체 집토스가 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과 지난 7월~ 8월 서울 아파트 신규 전세 계약은 1만2108건으로 작년 동기 대비 30.4%감소했다. 지난해 같은 기간에는 1만7396건에 달했다.이는 6·27 대책으로 전세를 낀 갭투자가 급감하면서 전세 공급이 위축된데 따른 것으로 풀이된다. 갭투자 감소가 전세 매물 부족으로 이어지며 실수요자들의 시장 진입이 어려워진 것이다.전세 매물 부족에 기존 세입자들은 이주를 포기하고 현 주거지에 머무는 경향도 두드러졌다.같은 기간 갱신욕구권 사용 계약은 5834건으로 작년 동기(2185건)의 2.7배에 달했다.이는 임대인이 우위에 선 시장 분위기 속에서 임자인이 법적 권리를 활용해 '버티기'에 나선 결과로 해석된다.신규 전세 계약이 급감하면서 시장에 진입하는 세입자들의 주거 비용 부담도 확대됐다. 집토스 분석에 따르면 신규 계약 전세금은 평균 6억3716만으로 갱신 계약 전세금(5억8980만원)보다 평균 8.7% 높았다. 작년 같은 기간의 차이(4.5%)보다 크게 확대됐다.전세를 억지 못한 수요가 월세 시장으로 이동하는 ‘풍선 효과’도 관측됐다. 같은 기간 서울 아파트 월세 계약은 1만 7184건으로 전년대비 5.5%증가했다.이재윤 집토스 대표는 “6·27 대책이 갭 투자를 위축시킨 효과가 전세 시장의 공급 부족과 신규 세입자의 주거비 부담 증가라는 심각한 부작용으로 이어지고 있다”며 “전세 시장 안정을 위한 별도의 공급 대책이 동반되지 않는다면 시장 불안은 당분간 지속할 수 있다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com