수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ. 대방건설 제공

대방건설이 공급하는 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 오늘(10일) 임의공급 청약 마지막 접수를 진행한다. 이번 청약은 청약통장이 필요 없고, 거주지역 제한과 재당첨 제한도 없어 만 19세 이상이면 누구나 참여할 수 있다.당첨자는 오는 15일(수)에 발표되며, 계약은 16일(목)에 진행된다. 신청은 청약홈 홈페이지를 통해 가능하다.수원 북부권 핵심 입지에 자리한 이목지구는 GTX-C 개통 수혜와 완성된 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 지역으로 평가받는다. 인근에는 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 풍부한 구도심 인프라도 마련돼 있어 실수요자의 주거 선호도가 높다.단지 내부에는 실내 수영장, 사우나, 유아풀, 북카페, 골프연습장, 어린이도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다. 대방건설은 ‘디에트르’ 브랜드를 통해 수도권 전역에서 상품성을 입증해왔으며, 이번 단지도 입지·브랜드·상품성을 두루 갖춘 단지로 꼽힌다. 또한 여유로운 서비스 면적을 자랑하는 대방건설의 설계와 세대당 2.1대 수준의 주차 공간 등 실입주 후 주거 만족도가 한층 높아질 것으로 기대된다.단지가 들어서는 이목지구는 수원역·광교신도시 생활권을 동시에 누릴 수 있으며, 성균관대역을 이용해 한 정거장 거리에 예정된 GTX-C 개통 시 광역교통망 이용이 용이한 위치로 서울 도심 접근성까지 강화될 전망이다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com