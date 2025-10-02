홈 한경BUSINESS [부고] 조제영(삼성증권 이사)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510023464b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.02 14:51 수정2025.10.02 14:51 정채희 기자 ▲조용남씨 별세, 조제현(미국 A&M대 교수)·조제영(삼성증권 이사) 부친상, 이시영·박강숙(구암중학교 교사) 시부상 = 2일 오전 8시 20분, 삼성서울병원 12호실(조문은 2일 오후 3시부터 가능), 발인 4일, 장지 천안 풍산공원묘원. 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 포스코인터, 구동모터코아 폴란드 공장 준공…"3대 생산 벨트 완성" HDC현대산업개발, 용산구서 취약가정 주거환경개선사업 헌정식 개최 문재인·조국·임종석, ‘울산 선거개입 의혹’ 재수사도 무혐의 이호정 SK네트웍스 대표, 남산공원서 임직원들과 환경정화 활동 고려아연, 울산 덕신초서 '주니어 공학교실'…직원들이 일일교사로 나서