▲조용남씨 별세, 조제현(미국 A&M대 교수)·조제영(삼성증권 이사) 부친상, 이시영·박강숙(구암중학교 교사) 시부상 = 2일 오전 8시 20분, 삼성서울병원 12호실(조문은 2일 오후 3시부터 가능), 발인 4일, 장지 천안 풍산공원묘원.

정채희 기자 poof34@hankyung.com