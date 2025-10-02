디와이오토, ‘2025 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정

자동차부품 전문 기업 디와이오토(대표이사 임연찬)가 고용노동부가 주관하는 ‘2025 대한민국 일자리 으뜸기업’에 최종 선정됐다.고용노동부는 민간기업의 일자리 창출 실적과 고용의 질 개선 노력을 종합적으로 평가해 매년 우수 기업 100곳을 ‘일자리 으뜸기업’으로 인증하고 있으며, 디와이오토는 ▲청년층 일자리 확대 ▲차별 없는 승진기회 제공 ▲임신 근로자 대상 유급 근로시간 단축(1시간) ▲유연근무제 확대 도입 ▲근속 포상 유급휴가 및 휴가비 지원 확대 ▲근로자 및 가족 대상 심리안정상담 지원 등 다양한 제도 운영으로 2025년 일자리 으뜸기업에 선정되었다.디와이오토 관계자는 “이번 인증은 단순한 수상을 넘어 모든 임직원이 함께 만들어 낸 값진 성과”라고 전하며 “앞으로도 양질의 일자리 창출에 앞장서고, 미래 모빌리티 시대를 선도하는 기업으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다. 이번 ‘일자리 으뜸기업’ 수상으로 ESG 경영 측면에서도 큰 의미가 있다. 일자리 확대와 근로환경 개선을 통해 사회적 책임을 실천한 사례(S)이며, 투명한 승계 절차와 인재 육성은 지배구조(G) 측면에서도 지속가능경영을 실현하고 이해관계자와의 신뢰를 확대하는 데 긍정적 효과가 있다.2014년 디와이주식회사(구 동양기전) 자동차부품사업부를 분할해 설립된 디와이오토는 와이퍼 시스템, 선루프 모터, 도어 모터, 공조 모터, 조향 모터 등 자동차 핵심 모터를 생산하며 현대자동차, 기아, GM, 포드 등 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있다.최근 자율주행차용 센서 클리닝 시스템을 개발, 현대자동차에 공급함으로써 미래차 핵심 기술 분야에서 입지를 강화하였고, 제동 시스템 시장에 본격 진출하였다. 앞으로도 전기차·수소차 등 친환경차 확산에 대응한 기술 혁신과 고부가가치 제품 라인업 확대를 통해 글로벌 시장에서 지속적인 성장이 기대된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com