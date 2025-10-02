사진=연합뉴스 제공

테슬라 주가의 가파른 상승에 힘입어 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 자산 가치가 사상 처음으로 5000억 달러(약 702조원)를 넘어섰다.1일(현지시간) 미 경제매체 포브스는 머스크가 이날 기준 5000억 달러 자산을 보유하게 됐다고 보도했다.이는 지난해 12월 4000억 달러를 돌파한 이후 1년도 채 지난지 않아 1000억 달러를 추가로 늘린 기록이다.이날 오후 테슬라 주가가 약 4% 오르며 머스크의 자산을 하루만에 약 93억 달러(약 13조원) 끌어올렸다. 머스크가 보유한 테슬라 지분 12%의 가치는 1910억 달러(약 268조원)에 달한다.테슬라 주가는 지난달 26일부터 나흘 연속 올라 이날 459.46달러에 마감했다. 장중 한때 462.29달러(3.95%↑)까지 올랐다가 상승 폭을 일부 줄여 종가 기준 3.31% 상승률을 기록했다.테슬라의 지난 4월 최저첨을 찍은 뒤 주가가 두배 이상 올랐고 올해 누적 상승률도 21%를 넘긴 상태다.머스크는 로보(무인)택시, 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇 분야에 대한 공격적인 투자 계획을 내세우며 시장 기대감을 끌어올리고 있다.머스크는 테슬라 외에도 우주기업 스페이스X의 지분 약 42%(1680억 달러 상당), 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)와 AI 스타트업 xAI를 합병한 회사의 지분 약 53%(600억 달러 상당)를 보유하고 있다.한편 포브스는 머스크가 지금과 같은 자산 증가 속도를 유지한다면 오는 2033년 3월 이전 세계 최초의 조만 장자(trillionaire)가 될 수 있다고 내다봤다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com