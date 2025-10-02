서울시·한국해비타트와 지속 추진…중증장애인 모녀 집도 리모델링

조성호 서울시 주택정책관(사진 왼쪽부터), 신왕섭 HDC현대산업개발 실장, 이광회 한국해비타트 사무총장이 10월 2일 개최된 주거환경개선사업 헌정식에 참석했다. 사진=HDC현대산업개발

HDC현대산업개발은 서울시 주거안심동행 민관협력사업의 일환으로 추진된 주거환경 개선사업 성과에 대한 헌정식을 2일 개최했다고 밝혔다. 행사는 주거환경개선사업 대상 15개 가구 중 가장 열악한 주택을 리모델링한 서울 용산구 소재 중증장애인 가구에서 진행됐다.이 자리에는 조성호 서울시 주택정책관, 이광회 한국해비타트 사무총장, 신왕섭 HDC현대산업개발 실장 등이 참석했다.HDC현대산업개발은 용산구 중증장애인 모녀 가정의 주방 공간 전체를 개선하고 샤워실을 신설하는 등 리모델링을 통해 주거환경을 개선했다. 리모델링을 마친 집을 본 보호자는 “예전과 많이 달라진 환경을 만들어주셔서 진심으로 감사드린다”라고 말했다.이날 HDC현대산업개발은 추석을 맞아 서울 지역 주민들을 위한 주거생활지원세트를 기부하기도 했다. 지원 물품은 식료품과 방한조끼 등으로 취약계층 주민들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.HDC현대산업개발은 ESG 기반 사회공헌의 일환으로 지난해 12월 서울시청과 한국해비타트와 업무협약을 맺은 뒤, 서울시 내 취약가정을 위한 주거환경 개선 및 후원금 지원 사업을 지속하고 있다. 올해는 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 강북구, 도봉구, 송파구, 서초구 등 총 15가구의 수리 및 리모델링을 진행했다.지난 9월 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있던 강릉시에 생수 10만 병을 기부하며 시작된 HDC현대산업개발의 추석맞이 사랑나눔 릴레이는 이번 서울시 주거환경 개선 용산 가구 헌정식을 끝으로 마무리했다. 사랑나눔 릴레이는 파주, 천안, 서울 송파, 광주 등 전국 각지에서 이어졌다.HDC현대산업개발 관계자는 “이번 기부는 추석을 앞두고 진행한 릴레이 봉사활동의 일환으로, 서울시민 모두가 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”라며 “서울시와 함께한 주거안심동행 민관협력사업이 올해 15가구를 대상으로 성과를 거둔 만큼, 앞으로도 협력 거버넌스를 통해 지역사회 변화를 이끌어가겠다”라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com